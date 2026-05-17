Nakon uspešne ratne blokade Ormuskog moreuza, Iran se okreće podmorskim internet kablovima koji prolaze ispod ovog plovnog puta i prenose ogroman finansijski i digitalni promet između Evrope, Azije i Persijskog zaliva, preneo je CNN.

Teheran planira da najvećim svetskim tehnološkim kompanijama, kao što su Gugl, Majkrosft, Meta i Amazon, naplaćuje tranzitne carine i licence za prolazak kroz njihove teritorijalne vode, a pravo na popravke i održavanje dodeli isključivo iranskim firmama.

Državni mediji su uz ove najave uputili i prikrivene pretnje da bi globalni protok podataka, vredan bilione dolara, mogao biti potpuno prekinut ukoliko tehnološki giganti odbiju saradnju.

Ipak, ostaje nejasno kako režim planira da sprovede ovu naplatu u delo, pošto američke sankcije strogo zabranjuju ovim kompanijama bilo kakvo poslovanje sa Iranom.

Šta kažu analitičari?

Međunarodni operateri su zbog bezbednosnih rizika namerno izbegavali iranske vode i grupisali kablove uz omansku stranu moreuza, ali dva ključna interkontinentalna kabla ipak prolaze direktno kroz suverenu teritoriju Irana. Analitičari smatraju da je ova strategija pokušaj Teherana da nametne toliko visoku ekonomsku cenu globalnom društvu, da se niko ne bi usudio da nastavi vojne udare na njihovu zemlju.

Sa pravne strane, iranski mediji se pozivaju na Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravu mora koja obalnim državama daje pravo da određuju uslove za kablove u svom teritorijalnom moru, navodeći Egipat i Suecki kanal kao uspešan ekonomski presedan.

Ko bi bio najviše pogođen?

Stručnjaci za međunarodno pravo ipak upozoravaju da je Ormuski moreuz prirodni prolaz sa drugačijim pravnim okvirom, pa bi jednostrano uvođenje dažbina na već postojeće kablove predstavljalo kršenje ranijih ugovora.