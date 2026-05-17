Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će se Teheran suočiti sa veoma lošim vremenima ukoliko ne uspe da postigne mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je za francuske medije izjavio da je za Iran mnogo bolje da postigne dogovor, jer će u suprotnom imati velike probleme.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp

On je takođe podelio grafiku napravljenu uz pomoć veštačke inteligencije koja prikazuje njega i admirala američke mornarice ispred olujnog mora, uz prateći tekst koji poručuje da je ovo bio samo mir pred buru.

Ova oštra izjava dolazi nakon što je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči istakao da kontradiktorne poruke koje stižu iz Trampove administracije čine Teheran veoma uzdržanim i sumnjičavim u pogledu stvarnih namera Amerikanaca.