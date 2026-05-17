Kuba je nabavila više od 300 vojnih dronova od Rusije i Irana i počela da razmatra planove za napade na američku bazu Gvantanamo, vojne brodove i Ki Vest na Floridi u slučaju izbijanja sukoba, pokazuju poverljivi obaveštajni podaci koji su podeljeni sa portalom Aksios.

Vašington ove informacije vidi kao rastuću pretnju, posebno zbog prisustva iranskih vojnih savetnika u Havani, što bi moglo da posluži kao povod za američku vojnu akciju.

Direktor CIA Džon Ratklif doputovao je na Kubu i oštro upozorio tamošnje zvaničnike da ne ulaze u neprijateljstva, poručivši da zapadna hemisfera ne može biti igralište za američke protivnike.

Istovremeno, Ministarstvo pravde SAD planira da otpečati optužnicu protiv de fakto lidera Kube Raula Kastra zbog obaranja dva američka civilna aviona 1996. godine, dok se tokom ove nedelje očekuje i uvođenje novih, još strožih sankcija ostrvskoj državi.

Bela kuća zabrinuta

Zabrinutost Bele kuće dodatno je pojačana zbog taktike koju Iran koristi u aktuelnom ratu od 28. februara, gde su dronovi naneli ozbiljnu štetu američkim bazama i zatvorili Ormuski moreuz.

Vašington procenjuje da se oko 5.000 kubanskih vojnika borilo za Rusiju u Ukrajini, gde su stekli direktna znanja o efikasnosti moderne upotrebe dronova, koja sada prenose u domovinu.

Iako obaveštajne službe smatraju da Kuba nije neposredna vojna pretnja niti da aktivno planira napad, sama činjenica da se ovakvi planovi razmatraju na udaljenosti od samo devedeset milja od obale Floride izaziva ozbiljan alarm u Pentagonu.