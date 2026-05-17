Neobična priča koja se pojavila na TikToku izazvala je veliku pažnju i brojne komentare na društvenim mrežama, nakon što je jedan muškarac otkrio da bivša vlasnica njegove kuće ni pet godina nakon prodaje nije prestala da dolazi na imanje.

Kako on navodi, žena se i dalje redovno pojavljuje kako bi proverila biljke u dvorištu, a situacija je dodatno postala neobična kada ju je jednom zatekao sa lopatom u rukama.

Ipak, tu se nije zadržala...

Donela lopatu sa sobom

Muškarac je celu priču podelio na svom TikTok nalogu po imenu "VoiceAndVigor", gde je objasnio da je nekretninu kupio pre pet godina, ali da bivša vlasnica očigledno nikada nije uspela u potpunosti da se odvoji od nje.

- Uvek je bila veoma zabrinuta za dvorište... naše dvorište - rekao je kroz smeh u videu.

Prema njegovim rečima, žena godinama dolazi bez najave, obilazi baštu, pa čak i kuca na vrata kako bi ga podsetila da zaliva biljke. Međutim, sve je otišlo korak dalje kada ju je jednog dana zatekao u dvorištu sa lopatom.

Prevelika briga za biljke

On kaže da joj u tom trenutku nije odmah prišao, ali je kasnije primetio da je jedna biljka nestala sa mesta gde je bila posađena.

- Dogodila se krađa biljke. Koga sad da zovem? - našalio se u videu.

Iako bi mnogi u sličnoj situaciji reagovali oštrije, on deluje prilično opušteno i celu priču doživljava više kao zabavnu nego problematičnu. Snimak je ubrzo postao viralan, a komentari su se podelili — jedni smatraju da bi trebalo da reaguje i zabrani joj dolaske, dok drugi veruju da je u pitanju emotivna vezanost za kuću i vrt.

- Očigledno je veoma vezana za te biljke - napisao je jedan korisnik TikToka.

Drugi su istakli da je biljke možda trebalo da ponese odmah nakon prodaje kuće.

Foto: Printscreen TikTok/VoiceandVigor

"Počela je da beži, kao sa mesta zločina"

Priča je dobila još jedan neočekivan obrt kada je muškarac objavio dodatni video u kojem se vidi kako vraća biljku i potom trči kroz dvorište, kao da beži sa mesta "incidenta".

Nije sasvim jasno da li je cela situacija autentična ili je u pitanju sadržaj napravljen za društvene mreže, ali je u svakom slučaju izazvala lavinu reakcija.

Mnogi su se šalili da je bivša vlasnica možda bila previše vezana za kuću, dok su drugi ovo nazvali "novom vrstom komšijskih odnosa".

U pravnom smislu, situacija je prilično jasna — prodajom nekretnine novi vlasnik preuzima i zemljište, uključujući sve trajne zasade poput biljaka. Jedno je sigurno: ova priča je još jednom pokazala da uz kupovinu kuće ponekad dolaze i sasvim neočekivani "bonus detalji", prenosi Blic.