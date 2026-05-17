STRAVA I UŽAS U CENTRU ZA OPERATIVNU OBUKU! Teroristi upali i ubili 17 policajaca! (VIDEO)
Najmanje 17 policajaca poginulo je u napadu osumnjičenih terorista na vojni centar za obuku u severoistočnoj nigerijskoj državi Jobe ranije ovog meseca, saopštio je lokalni zvaničnik.
U saopštenju portparola policijskih snaga Nigerije Entonija Plasida navodi se da su napadači osmog maja izveli koordinisani juriš na školu specijalnih snaga nigerijske vojske u Buni Jadiju, koja se nalazi u oblasti lokalne samouprave Gudžba u državi Jobe.
Prema Plasidovim rečima, napad je bio usmeren na policajce koji su u tom objektu pohađali specijalizovanu operativnu obuku, a u incidentu je poginulo i nekoliko pripadnika nigerijske vojske.
U saopštenju se navodi da je vršilac dužnosti generalnog inspektora policije Nigerije Tundži Disu odao počast nastradalim oficirima i pohvalio njihovu posvećenost nacionalnoj bezbednosti i antiterorističkim operacijama.
(Kurir.rs/Xinhua/P.V.)