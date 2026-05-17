Trostruki ubica iz Albanije, Sokol Hodža (50), kojem su u Velikoj Britaniji odobrili azil i državljanstvo dok je bio u bekstvu uhapšen je u Sjedinjenim Američkim Državama.

Naime, kako piše britanski "Telegraf", Sokol Hodža, pobegao je iz kontinentalne Evrope u Britaniju nakon što je 1997. godine u Belgiji ubio svoju 19-godišnju suprugu, a iste godine u Albaniji i dvojicu braće. U Britaniju je došao koristeći lažni identitet – predstavljajući se kao izbeglica s Kosova - što mu je omogućilo da dobije azil, a potom i britansko državljanstvo.

Šestogodišnja policijska potraga, koja se protezala preko dva kontinenta, konačno je dovela do hapšenja Hodže, za kojim je Interpol zbog tri ubistva raspisao dve poternice. Hodža je uhapšen u Keteringu u Ohaju.

- Hapšenje Hodže predstavlja kulminaciju šestogodišnje potrage za beguncem koju je vodio Interpol Vašington u koordinaciji sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerskim službama za sprovođenje zakona - rekao je portparol američke Službe maršala.

Otišao u SAD pod lažnim identitetom, skrivao se 14 godina

- Tokom istrage, vlasti su utvrdile da je Hodža preuzeo lažni identitet nakon bekstva iz Belgije, a zatim na osnovu toga dobio državljanstvo jedne druge evropske zemlje. Kasnije je navodno ušao u SAD i dobio status zakonitog stalnog boravka, dok je i dalje prikrivao svoj pravi identitet - rekao je portparol.

Britanski "Telegraf" saznaje da je Britanija odobrila Hodži azil koristeći na osnovu njegovog lažnog identiteta. On je u SAD otputovao 2012. godine koristeći pseudonim kako bi narednih 14 godina skrivao svoj praviidentitet, dodaje se.

- Hodžin slučaj služi kao snažan primer kako dugotrajna međunarodna saradnja policijskih službi može da prevaziđe nacionalne granice, probleme nadležnosti i decenije skrivanja kako bi osuđeni ubica bio priveden pravdi nakon gotovo 30 godina bekstva. Takođe šalje jasnu poruku da SAD neće biti sigurno utočište za strane kriminalce ili begunce koji prevarom dobijaju imigracioni status ili državljanstvo kako bi izbegli odgovornost za teške zločine počinjene u inostranstvu - rekao je portparol maršalske službe.

Osuđen u odsustvu

Hodža je u odsustvu osuđen na 25 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva braće u Patosu u Albaniji. Navodno je ubio svoju 19-godišnju suprugu nakon što je odbila njegove zahteve da postane prostitutka, navodi "Telegraf"

Veruje se da su britanska Nacionalna agencija za kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova bili uključeni u šestogodišnju istragu, pomažući da se utvrde njegova kretanja i imigracioni status nakon što se preselio u Britaniju, gde je živeo najmanje deceniju.

Hodža nije jedini slučaj

Kako piše "Telegraf", Hodža nije jedini Albanac koji je dobio britanski pasoš koristeći lažno ime.

Avni Metra - koji je ubio dvojicu braće pre dolaska u Britaniju - dobio je azil, a potom i pasoš koristeći lažni identitet nakon što se predstavio kao ratna izbeglica sa Kosova. U odsustvu je osuđen na 25 godina zatvora i na kraju izručen Albaniji.

Arsimi Murati (46) uspešno je osporio pokušaj britanske ministarke unutrašnjih poslova da mu oduzme državljanstvo nakon što je lažno tvrdio da je sa Kosova kako bi ostao u Britaniji, a pritom nije prijavio da je u Albaniji služio dugu zatvorsku kaznu zbog oružane pljačke.

Afrim Sinani , koji je u Albaniji osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva, došao je u Britaniju 1998. tražeći azil kao kosovska izbeglica pod lažnim imenom Afrim Pulaj. Nakon duge pravne borbe izručen je Albaniji 2010.

Iljir Kumbaro, bivši direktor jednog odseka albanske tajne službe, u odsustvu je osuđen na 15 godina zatvora zbog otmice i mučenja jednog biznismena. I on je došao u Britaniju koristeći lažno ime. Dobio je pasoš, ali je nestao dok je bio na slobodi uz kauciju tokom postupka izručenja i nikada nije pronađen, navodi britanski list.