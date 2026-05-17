Mađarski premijer Peter Mađar pozvao je predsednika Vrhovnog suda Andraša Vargu da odmah podnese ostavku. Razlog za to je skandal oko renoviranja zgrade Vrhovnog suda u Budimpešti, koji je navodno uključivao izgradnju raskošnog predsedničkog apartmana finansiranog javnim novcem.

Mađar ga optužuje da je tokom renoviranja zgrade Vrhovnog suda sebi izgradio luksuzni predsednički apartman vredan nekoliko milijardi forinti o javnom trošku.

U poruci objavljenoj na Fejsbuku upućenoj Vargi, naveo je da predsednik suda ima pozlaćene plafone u predsedničkoj kancelariji, mermerne pločice i kadu u predsedničkom kupatilu, klub sudija sa velikim barom, zimsku baštu sa staklenim krovom i terase sa pogledom na zgradu parlamenta.

„Sve ovo o trošku poreskih obveznika i u tajnosti“, napisao je Mađar. Pored luksuza, Mađar je kritikovao Vargu i zbog njegovih postupaka tokom mandata. Bivši premijer Viktor Orban imenovao ga je u Vrhovni sud, iako, prema Mađaru, nikada nije proveo nijedan dan u sudnici niti doneo nijednu sudsku odluku. Pored toga, optužuje predsednika suda da redovno preti njegovim kolegama.

„Podnesite ostavku što je pre moguće, zajedno sa ostalim Orbanovim saradnicima koji žive u luksuzu o državnom trošku“, rekao je novoimenovani premijer.



Vrhovni sud je odbacio sve njegove optužbe. Izdali su saopštenje u kojem se navodi da renoviranje zgrade nije odobrila sadašnja administracija, već prethodna. Prema njihovoj verziji, originalni planovi su uključivali klub sudija na krovu, a ne predsednički apartman, i da ni salon za cigare ni predsednički apartman nisu bili deo ni prošlih ni sadašnjih planova. Takođe su negirali naručivanje prestižnog kararskog mermera, objašnjavajući da je cilj renoviranja bio da se zgrada vrati u prvobitno stanje.

Slučaj je privukao veliku pažnju mađarske javnosti. Mađarova objava na Fejsbuku je za samo nekoliko sati dobila više od 70.000 lajkova i skoro 5.000 komentara.

Mađar je zvanično potvrđen za premijera prošle subote. Proevropski konzervativac, koji je ušao u mađarsku politiku pre samo dve godine i okončao šesnaestogodišnju vladavinu nacionaliste Viktora Orbana, izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim uzdržanim u parlamentu gde njegova stranka Tisa drži 141 od 199 mesta. Izbori su održani u odsustvu Viktora Orbana, koji je podneo ostavku na svoje mesto.