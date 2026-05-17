Nakon stravičnog sudara koji se dogodio danas u američkoj saveznoj državi Ajdaho, ispituje se uzrok nesreće aviona "Boeing EA-18G Growler", koji predstavlja jedan od najmodernijih američkih vojnih aviona za elektronsko ratovanje i praktično je specijalizovana verzija lovca "Boeing F/A-18F Super Hornet".

Upravo je Super Hornet letelica kojoj je Growler najbliži, s obzirom na to da dele gotovo identičnu konstrukciju, motore i veliki deo elektronike.

Ključna razlika ogleda se u tome što je Growler u potpunosti prilagođen za elektronsko ratovanje, odnosno za ometanje radara, komunikacionih veza i protivvazdušne odbrane neprijatelja.

Za razliku od klasičnih lovaca pete generacije, kao što je Lockheed Martin F-35 Lightning II koji se oslanja na stelt tehnologiju kako bi ostao nevidljiv za radare, Growler koristi potpuno drugačiji pristup.

U službi američke mornarice

On aktivno zaslepljuje neprijateljske sisteme emitovanjem snažnih elektronskih smetnji. Zbog ove komplementarnosti, američka mornarica u borbenim operacijama veoma često koristi kombinaciju aviona F-35 i Growler kako bi postigla maksimalnu efikasnost.

Ovaj model razvijen je kao direktni naslednik starijeg aviona EA-6B Prowler, a u operativnu upotrebu uveden je 2009. Posadu čine dva člana, pilot i oficir za elektronsko ratovanje koji upravlja složenim sistemima.

Letelicu pokreću dva moćna motora General Electric F414, koji joj omogućavaju postizanje brzina od 1,6 do 1,8 Maha. Pored specijalnih kontejnera za elektronsko ometanje ALQ-99 i novih NGJ sistema, avion je naoružan protivradarskim raketama AGM-88 HARM koje se same navode na izvore zračenja, kao i raketama vazduh-vazduh AIM-120 AMRAAM za sopstvenu odbranu.

Početna cena aviona 67 miliona, ide i preko 100 miliona dolara

Zvanična osnovna cena jednog aviona EA-18G Growler prema podacima američke mornarice iznosi oko 67 miliona dolara. Međutim, kada se u obzir uzme kompletna visokotehnološka oprema, napredni sistemi za elektronsko ratovanje, paket rezervnih delova i stalne modernizacije, ukupna vrednost jedne potpuno opremljene letelice prelazi 100 miliona dolara.

Upravo zbog toga se u izveštajima o udesima i gubicima redovno navodi da dva ovakva aviona vrede više od 200 miliona dolara.

Korišćen u ratu protiv Irana

Growleri se godinama intenzivno koriste u američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku, a prema brojnim vojnim izveštajima raspoređeni su i u aktuelnim ratnim dejstvima povezanim sa Iranom.

Njihov primarni zadatak u ovim misijama jeste neutralisanje i ometanje iranskih radarskih sistema i protivvazdušne odbrane, čime se omogućava da ostali američki lovci i bombarderi bezbedno izvršavaju udare na ciljeve.

Zbog jedinstvene kombinacije visoke brzine, brutalne snage ometanja i sposobnosti da istovremeno nosi rakete za fizičko uništavanje radarskih položaja, ovaj avion se danas smatra najvažnijim i nezamenljivim stubom američke elektronske nadmoći u vazduhu.