Slušaj vest

Najmanje deset osoba brutalno je ubijeno u ranim jutarnjim časovima u opštini Tehuitzingo u Meksiku nakon što su naoružani napadači otvorili vatru na grupu ljudi koja je, prema prvim informacijama iz istrage, bila direktna meta ovog planiranog napada.

Sekretarijat za javnu bezbednost saopštio je da je na licu mesta potvrđena smrt šest muškaraca, tri žene i jedne maloletne devojčice, što je izazvalo ogroman šok i uznemirenje javnosti u meksičkoj saveznoj državi Puebla.

Odmah nakon tragičnog događaja aktivirani su svi hitni protokoli za reagovanje, a na teritoriji cele opštine pokrenuta je masovna bezbednosna akcija.

U potragu za ubicama i rasvetljavanje svih okolnosti ovog masakra uključeni su najviši nivoi vlasti, uključujući državnu i opštinsku policiju, Ministarstvo odbrane, Nacionalnu gardu, kao i agente Državnog tužilaštva koji na terenu sprovode opsežne operativne, obaveštajne i analitičke mere.