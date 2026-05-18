Ruske snage su noćas izvele napad raketama i dronovima na centralne i južne regione Ukrajine u kojima je ranjeno najmanje 20 ljudi, uključujući dvoje dece, 24 sata nakon najvećeg ukrajinskog napada bespilotnim letelicama na Moskvu i oblast oko glavnog grada Rusije u poslednjih godinu dana.

Višestruke eksplozije čule su se u gradu Dnjipro (Dnjepar), četrtom po veličini u Ukrajini, između 2 i 3 sata ujutru po lokalnom vremenu, nakon što je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozorilo da se ruske rakete približavaju.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci napada na Dnjipro uz tvrdnje da su ruske trupe koristile najmanje šest krstarećih raketa Iskander-K i deset balističkih raketa Iskander-M u ovim vazdušnim udarima.

Oleksandr Hanža, guverner Dnjipropetrovske oblasti, objavio je da je prijavljen napad na 24-spratnu stambenu zgradu, kao i nekoliko požara širom grada.

- Najmanje 18 ljudi, uključujući dvoje dece, ranjeno je u Dnjipru, a za osmoro ranjenih koji su hospitalizovani imaju umerene povrede - naveo je Hanža.

Ciljana i Odesa

Serhij Lisak, načelnik vojne uprave Odese, saopštio je da su ruski dronovi pogodili stambene zgrade u tom lučkom gradu na jugu Ukrajine, ranivši 11-godišnjeg dečaka i 59-godišnjeg muškarca.

- U napadu je pogođen Primorski i Kijevski okrug Odese i oštećena je obrazovna ustanova, kao i vrtić na tom području - dodao je Lisak.

Kijev indipendent navodi da puni obim štete pričinjene u noćašjim ruskim vazdušnim udarima nije još uvek poznat.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je sinoć u obraćanju napore vojske te zemlje u izvođenju "značajnih" udara dugog dometa na Moskvu tokom noći između subote i nedelje, opisujući ih kao deo šire promene situacije u korist Kijeva.

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) potvrdila je 17. maja da je sprovela operaciju zajedno s Oružanim snagama Ukrajine, usmerenu na vojno-industrijsku i gorivnu infrastrukturu u Moskovskoj oblasti, uključujući Moskovsku rafineriju nafte, kao i sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) i infrastrukturu na vojnom aerodromu Belbek na poluostrvu Krim koje je Rusija anektirala.

Ruske vlasti i lokalni mediji objavili su da su stambene zgrade oštećene u tom napadu i da su najmanje tri osobe poginule.

Zelenski: Sve se promenilo

Zelenski je komentarisao napad, nazvavši ga "potpuno pravednim odgovorom" na aktuelne napade Rusije na ukrajinske gradove.

- Mnogi (zapadni) partneri sada signaliziraju da vide šta se dešava i kako se sve promenilo, kako u stavovima prema ovom ratu, tako i u dostupnosti ciljeva na ruskoj teritoriji - kazao je Zelenski o napadima u obraćanju u nedelju uveče.

Zelenski je dodao da su udari na Moskvu poslužili kao značajan prikaz sposobnosti Ukrajine za izvođenje vazdušnih udara dugog dometa, s obzirom na napore koje je Kremlj uložio da zaštiti rusku prestonicu od napada.

- Kao što sam već rekao, Rusi bi trebalo da razmišljaju o svojim rafinerijama, naftnim postrojenjima i preduzećima - dodao je Zelenski.

Kremlj obnavlja dijalog s EU?

Nakon napada na rusku prestonicu portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je juče da bi Moskva mogla ponovo da pokrene dijalog sa Briselom, dok evropski zvaničnici nastavljaju raspravu o diplomatskom angažmanu usred rastuće neizvesnosti oko napora SAD da okončaju rat koji Rusija vodi u Ukrajini.

Kijev indipendent navodi da je ukrajinski zamah duž linije fronta takođe vidljiv poslednjih meseci usred "kontraofanzive" koju je pohvalio general Oleksandr Sirski, glavnokomandujući vojske Ukrajine.

On je kazao je da su ukrajinske snage u februaru zauzele više teritorije nego ruske trupe, dok je Zelenski rekao da su trupe pod komandom Kijeva do marta oslobodile više od 400 kvadratnih kilometara teritorije koju je Rusija okupirala u istočnim delovima Zaporoške i Dnjipropetrovske oblasti.

Kijev indipendent navodi da je ove tvrdnje teško nezavisno proveriti zbog "sivih zona" na frontu gde je nejasno koja strana drži kontrolu nad tom teritorijom.