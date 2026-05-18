Predsednik SAD Donald Tramp bi trebalo da se sastane sa najvišim savetnicima za nacionalnu bezbednost u utorak kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u vezi s Iranom, objavio je danas Aksios, pozivajući se na dva američka zvaničnika, preneo je Rojters.

Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) upozorio da "od Irana neće ostati ništa" ako Teheran ne potpiše sporazum sa SAD.

- Iranu sat otkucava i bolje bi im bilo da brzo deluju, inače od njih neće ostati ništa. Vreme je od presudne važnosti - poručio je Tramp.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike

Iranski mediji preneli su u nedelju da SAD nisu dale "nikakve konkretne ustupke" u odgovoru na iranske predloge, a agencija Fars je navela da je Vašington predstavio plan od pet tačaka kojima se od Irana traži i da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese 400 kilograma obogaćenog uranijuma u Ameriku.

iranska vojska

Ta agencija je dodala i da su SAD odbile da vrate 25 odsto iranske imovine zamrznute u inostranstvu ili da plate za štetu koju je pretrpeo Iran tokom rata.