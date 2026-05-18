Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp bi trebalo da se sastane sa najvišim savetnicima za nacionalnu bezbednost u utorak kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u vezi s Iranom, objavio je danas Aksios, pozivajući se na dva američka zvaničnika, preneo je Rojters.

Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) upozorio da "od Irana neće ostati ništa" ako Teheran ne potpiše sporazum sa SAD.

- Iranu sat otkucava i bolje bi im bilo da brzo deluju, inače od njih neće ostati ništa. Vreme je od presudne važnosti - poručio je Tramp.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Iranski mediji preneli su u nedelju da SAD nisu dale "nikakve konkretne ustupke" u odgovoru na iranske predloge, a agencija Fars je navela da je Vašington predstavio plan od pet tačaka kojima se od Irana traži i da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese 400 kilograma obogaćenog uranijuma u Ameriku.

iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Ta agencija je dodala i da su SAD odbile da vrate 25 odsto iranske imovine zamrznute u inostranstvu ili da plate za štetu koju je pretrpeo Iran tokom rata.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)

Ne propustitePlanetaNEVEROVATNA SCENA U PROGRAMU UŽIVO, IZVADIO DVA "KALAŠNJIKOVA", PA JEDAN DAO VODITELJU: Iranci se spremaju za američku invaziju, pogledajte bizaran prizor
Iran televizija kalašnjikov
Planeta"SAT IM OTKUCAVA! AKO SE NE POKRENU, OD IRANACA NEĆE OSTATI NIŠTA!" Jedna od najopasnijih Trampovih pretnji Teheranu!
tramp2.jpg
PlanetaDRONOVI KOJI SU NAPALI NUKLEARKU DOŠLI SA ZAPADNE GRANICE! Abu Dabi nije upro prstom u Iran, ima nekoliko teorija o tome ko je izvršio napad
iran emirati.jpg
PlanetaPOGOĐENA NUKLEARKA U EMIRATIMA! Uzbuna u Abu Dabiju, bukti požar! Situacija izmiče kontroli, NASTAVAK RATA S IRANOM sve izvesniji! (FOTO)
x AP Fatima Shbair.jpg
PlanetaTRAMP GUBI STRPLJENJE S IRANOM! Objavio novu AI sliku: "Bilo je zatišje pred buru", saglasio se sa Sijem oko Ormuza, ali jedna stvar je i dalje NEIZVESNA (FOTO)
donald tramp