„Lideri Kine i SAD definisali su novo pozicioniranje u bilateralnim odnosima“, „Dijalog Kine i SAD od ključnog značaja za globalnu stabilnost“, „Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svetu“…

Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa Kini, od 13. do 15. maja. Tokom ove posete, lideri dve države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus – dogovor o izgradnji „kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa“. Ovo novo pozicioniranje, ne samo da pruža strateške smernice za odnose Kine i SAD u naredne tri godine i duže, već uliva i prekopotrebnu stabilnost i izvesnost u ceo svet. Bio je ovo istorijski susret.

Ovo je bio prvi sastanak licem u lice dvojice lidera nakon prošlogodišnjeg samita u Busanu u oktobru, kao i prva poseta američkog predsednika Kini nakon devet godina. Šefovi dveju država proveli su u direktnoj interakciji skoro devet sati, čime je produbljeno međusobno poverenje i unapređena pragmatična saradnja.

Na poziv predsednika Trampa, predsednik Si Đinping će u jesen ove godine boraviti u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. To jasno pokazuje celom svetu da diplomatska aktivnost na nivou šefova država ostaje jezgro kinesko-američkih odnosa.

U trenutku kada je međunarodna situacija prožeta previranjima i nestabilnošću, svet se nalazi na novoj raskrsnici. Otuda svetski mediji očekuju da Kina i SAD, kao dve velike sile, preuzmu odgovornost i zajednički ponude rešenja za globalne izazove sa kojima se čovečanstvo suočava.

„Mogu li Kina i SAD da prevaziđu ‚Tukididovu zamku‘ i stvore novi model odnosa između velikih sila? Mogu li da zajedno ulože napore u suočavanju sa globalnim izazovima i uliju više stabilnosti u svet? Mogu li, fokusirajući se na blagostanje svojih naroda i sudbinu čovečanstva, zajedno da izgrade bolju budućnost za bilateralne odnose?“

Ova tri pitanja, koja je predsednik Si postavio tokom razgovora sa Trampom 14. maja, pokazuju duboko promišljanje i odgovornost jednog lidera prema odnosima dveju zemalja i budućnosti sveta. Odluka dvojice predsednika da izgradnju „konstruktivnih strateških stabilnih odnosa“ postave kao novu osnovu naišla je na snažnu podršku naroda obeju zemalja i međunarodne zajednice.

Kako treba razumeti koncept „konstruktivne strateške stabilnosti“?

Predsednik Si je objasnio da se on sastoji od četiri organski povezana nivoa: aktivne stabilnosti zasnovane na saradnji, zdrave stabilnosti sa odmerenom konkurencijom, uobičajene stabilnosti sa kontrolisanim razlikama i trajne stabilnosti sa predvidivim mirom. Ova četiri aspekta definišu jasan put za pravilan suživot Kine i SAD u novoj eri, što je u potpunosti u interesu oba naroda i u skladu sa opštim očekivanjima sveta.

Nova pozicija nije samo politička parola, već zahteva konkretne akcije i kretanje u istom smeru. Najvažniji element u tom procesu jeste poštovanje ključnih interesa i glavnih prioriteta druge strane.

Pitanje regiona Tajvana ostaje najvažnije i najosetljivije pitanje u kinesko-američkim odnosima, jer ono zadire u same političke temelje bilateralnih veza. Tokom ovog samita, predsednik Si je naglasio da je očuvanje mira i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu najvažnija zajednička crvena linija za obe strane, te da američka strana mora krajnje oprezno da pristupa pitanju Tajvana. Sa kineske strane je ocenjeno da Vašington razume poziciju Pekinga i ozbiljno uzima u obzir kineske stavove, te da, baš kao i međunarodna zajednica, ne podržava niti prihvata nezavisnosti Tajvana.

Istovremeno, ekonomija i trgovina treba da nastave da deluju kao motor kinesko-američkih odnosa. Trenutno u SAD posluje više od 7.000 kineskih kompanija, dok broj američkih preduzeća u Kini dostiže oko 80.000. Ovi podaci jasno potvrđuju da je suština ekonomskih odnosa Kine i SAD obostrana korist.

Tokom ovog susreta, kineska strana je ponovila dobrodošlicu Sjedinjenim Državama u jačanju uzajamno korisne saradnje.

Predsednik Tramp je takođe izjavio da aktivno ohrabruje američke privrednike, koji su doputovali u njegovoj pratnji, da prošire poslovanje u Kini. Vodeći američki biznismeni, među kojima je i izvršni direktor kompanije „Epl“ Tim Kuk, izrazili su izuzetno pozitivne stavove povodom buduće saradnje.

Kao najvažniji bilateralni odnos na svetu, veze Kine i SAD ne utiču samo na blagostanje njihovih 1,7 milijardi stanovnika, već se tiču i interesa više od 8 milijardi ljudi širom planete. Od razmene mišljenja o ključnim međunarodnim i regionalnim krizama – poput situacije na Bliskom istoku, ukrajinske krize i Korejskog poluostrva – pa sve do dogovora o uzajamnoj podršci u organizaciji ovogodišnjeg samita APEC-a i samita G20, ovaj sastanak je svetu doneo stabilna očekivanja.

Na primer, povodom situacije na Bliskom istoku, predsednik Si je izneo dosledan stav Kine, naglašavajući da se problemi ne mogu rešiti silom i da je dijalog jedini ispravan put.

Ova godina označava početak kineskog 15. petogodišnjeg plana, ali i 250. godišnjicu nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Pod vođstvom novog pozicioniranja, veliki brod kinesko-američkih odnosa započinje novu plovidbu. Očekujemo da obe strane sprovedu važne konsenzuse dvojice lidera i pretoče novu poziciju u konkretne politike i mere, kako bi 2026. godina postala istorijska koja povezuje prošlost i budućnost.

Vreme će pokazati: ostvarenje velikog podmlađivanja kineske nacije i ponovno stvaranje velike Amerike mogu se odvijati paralelno, uzajamno se prožimajući i donoseći zajedničku dobrobit celom svetu.