Šest kineskih državnih organa, uključujući Ministarstvo trgovine, Ministarstvo finansija i Državnu upravu za poreske poslove, izdalo je danas „Obaveštenje o optimizaciji mera za povrat poreza pri odlasku iz zemlje radi proširenja dolazne potrošnje“.

U Obaveštenju je predstavljeno osam konkretnih mera koje imaju za cilj pojednostavljenje procedure povrata poreza za strane turiste.

Prema navodima dokumenta, biće proširena mreža prodavnica za povrat poreza. „Kina će podsticati više kvalifikovanih prodavnica da se registruju za sistem povrata poreza i naučno optimizovati raspored tih prodajnih mesta“, navodi se u Obaveštenju.

Poseban fokus biće stavljen na prodavnice koje se nalaze u velikim poslovnim zonama, turističkim atrakcijama, trgovačkim centrima i lukama koje posećuje veliki broj stranih turista.

Dokument predviđa i dodatne olakšice prilikom pregleda zahteva za povrat poreza. Od 1. jula 2026. godine, zahtevi za povrat poreza za kupovine u vrednosti manjoj od 10.000 juana biće podvrgavani fizičkoj proveri nasumičnim izborom, prema određenoj proporciji. Za zahteve čija vrednost prelazi 10.000 juana fizička kontrola će i dalje biti obavezna.

U Obaveštenju se takođe navodi da će biti unapređena usluga „povrata poreza odmah nakon kupovine“, uvedena elektronska obrada zahteva bez papirne dokumentacije, kao i uspostavljena platforma za povrat poreza na sajmovima.

„Biće dodatno unapređeno okruženje za dolaznu potrošnju. Gradovi koji su prepoznati kao međunarodni potrošački centri, kao i pilot-gradovi za razvoj međunarodnog potrošačkog okruženja, povećaće intenzitet sprovođenja politike povrata poreza pri odlasku“, ističe se u dokumentu.

U tim gradovima biće unapređene pogodnosti za plaćanje, uz stvaranje niza međunarodno uticajnih potrošačkih klastera.