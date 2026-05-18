Andrij Jermak, bivši šef predsedničkog kabineta Volodimira Zelenskog, osumnjičen za pranje novca u velikoj istrazi o korupciji, pušten je danas iz pritvora uz kauciju od 140 miliona hrivnja (3,1 milion dolara).

Jermak, bivši zamenik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, pušten je nakon što je proveo četiri dana u pritvoru, nakon sudske odluke od 13. maja kojom mu je stavljen u pritvor na dva meseca do puštanja na slobodu. Rekao je da ne može sam da priušti kauciju i da će se "osloniti na prijatelje za pomoć".

Sredstva za kauciju su navodno prikupljena iz više izvora, uključujući doprinose Serhija Rebrova, bivšeg selektora fudbalske reprezentacije Ukrajine.

Andrij Jermak i Volodimir Zelenski

Korupcionaški skandal trese Ukrajinu

Jermak je optužen za pranje novca povezano sa izgradnjom luksuznog kompleksa vikendica u blizini Kijeva 11. maja.

Istražitelji tvrde da je više od 460 miliona hrivnja, ili 8,9 miliona dolara, oprano između 2021. i 2025. godine kroz izgradnju elitnog stambenog kompleksa u selu Kozin, bogatoj enklavi južno od prestonice.

Prema tužilaštvu, sredstva za raskošni građevinski projekat generisana su putem višemilionske korupcijske šeme usredsređene oko državnog nuklearnog monopola Energoatoma.

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) tvrdi da su visoki zvaničnici prikupljali mito od 10-15% od izvođača radova Energoatoma u zamenu za zadržavanje statusa dobavljača i za neblokiranje njihovih proizvoda i usluga.

Jedna od četiri kuće finansirane kroz korupcijsku šemu navodno je bila namenjena Jermaku. Još šest osoba je optuženo u istom slučaju, uključujući bivšeg zamenika premijera Oleksija Černišova i Timura Mindiča, bivšeg poslovnog partnera Zelenskog.

Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

Jermak i njegov advokat su negirali bilo kakvu krivičnu prijavu, nazivajući optužbe "neosnovanim". Jermak je obećao da će se žaliti na presudu suda.