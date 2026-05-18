Kruzer "MV Hondius", na kojem je izbila epidemija hantavirusa, stigao je danas u holandsku luku Roterdam na dezinfekciju.

Time je završeno putovanje tokom koje je dovelo međunarodne zdravstvene vlasti u stanje uzbune.

U brodu za krstarenja koji je doplovio do Roterdama nalazi se 25 članova posade i medicinsko osoblje pošto su se svi putnici iskrcali na drugim mestima.

Za sve sa broda odmah počinje karantin.

Kruzer "MV Hondius", na kojem je izbila epidemija hantavirusa, stigao u holandsku luku Roterdam na dezinfekciju

Od izbijanja epidemije, tri putnika koja su bila na kruzeru su preminula, uključujući holandski par za koji zdravstveni zvaničnici veruju da prvi bili izloženi hantavirusu tokom posete Južnoj Americi.

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Prvi putnici evakuisani sa kruzera "MV Hondius" na obalu španskog ostrva Tenerife

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Kruzer "MV Hondius" na kojem je deo putnika preminuo od hantavirusa stigao u špansku luku Granadilja de Abona na Tenerifama na Kanarskim ostrvima

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom.

Kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom sa kruzera smrti

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.

Kasniji simptomi mogu da budu: nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje i akutna bubrežna insuficijencija.

(Kurir.rs/Beta-AP)

