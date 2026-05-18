Izraelska mornarica počela je kod obale Kipra presretanje aktivističke Sumud flotile, koja pokušava da probije izraelsku blokadu i dopremi humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, javlja Tajms of Izrael.

Više od 50 jedrilica i brodića flotile sa 1.000 aktivista zaplovilo je 15. maja iz Marmarisa u Turskoj ka Gazi.

Flotila je 12. aprila krenula iz Španije sa više od 70 jedrilica i brodića, ali su je snage Izraela 29. aprila presrele u međunarodnim vodama Sredozemnog mora, južno od grčkog ostrva Krit i 22 plovila odvukle u svoje vode i privele 175 aktivista.

Foto: Murat Kocabas/AP

Ostatak flotile je od tada bio u Marmarisu radi održavanja plovila i obnove zaliha.

Izrael je ranije akciju nazvao "provokacijom" i pozvao aktiviste da promene kurs i odmah se vrate.

Vlasti Izraela navele su da je flotila trik za privlačenje medijske pažnje, nakon što su aktivisti odbili da malu količinu simbolične pomoći koju nose prenesu Izraelu ili međunarodnim organizacijama kako bi se distribuirala zvaničnim kanalima.

(Kurir.rs/Beta)

