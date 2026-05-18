Tela svih petoro italijanskih državljana, koji su tragično izgubili živote istražujući podvodnu pećinu na Maldivima, uspešno su izvučena, saopštila je u ponedeljak vlada ove zemlje. Ovoj objavi prethodio je pronalazak tela jednog od nestalih ronilaca tokom prošle nedelje.

Detalji tragedije kod atola Vaavu

Nesreća se dogodila u četvrtak ujutru kada je italijanska grupa istraživala podvodne pećine na dubini od oko 50 metara, u blizini atola Vaavu, udaljenog oko 100 kilometara južno od glavnog grada Malea. Ronioci su prijavljeni kao nestali nakon što nisu uspeli da izrone.

Žrtve su identifikovane kao članovi tima sa Univerziteta u Đenovi i njihovi pratioci: vanredna profesorka ekologije na Univerzitetu u Đenovi Monika Montefalkone, njena ćerka Đorđa Somakal, morski biolog Federiko Gvaltijeri, istraživačica Muriel Odenino, kao i instruktor ronjenja i rukovodilac operacija broda Đanluka Benedeti. Telo instruktora Benedetija prvo je pronađeno, još u četvrtak, u blizini ulaza u pećinu.

Pet Italijana poginulih na Maldivima tokom ronjenja Foto: Društvene Mreže

Pogibija spasioca i rizična potraga

Operacija potrage i spasavanja odvijala se u izuzetno teškim i visokorizičnim uslovima zbog lošeg vremena, zbog čega je prethodno bilo izdato i žuto upozorenje za turističke brodove i ribare. Akciju je u subotu lično nadgledao predsednik Maldiva, Mohamed Muizu.

Potraga je u jednom trenutku bila obustavljena zbog još jedne tragedije u kojoj je život izgubio lokalni vojni ronilac i spasilac, Mohamed Mahudi. Portparol maldivske vlade, Mohamed Hosain Šarif, objasnio je za BBC da je osam spasilaca-ronilaca ušlo u vodu, a kada su izronili, shvatili su da se gospodin Mahudi nije pojavio.

Druge kolege ronioci su se odmah vratili u vodu i pronašli Mahudija bez svesti, ali nažalost, misija se završila fatalno po njega. Potraga za preostalim italijanskim roniocima je nakon prekida nastavljena u ponedeljak, kada su izvučena i ostala tela.

Mohamed Mahudi, spasilac koji je poginuo tragajući za telima ronilaca Foto: Min. of Climate Change, Environment and Energy, MV

Teorije o pogibiji ronilaca

Prethodne nesreće na Maldivima

Iako su nesreće prilikom ronjenja na Maldivima relativno retke, poslednjih godina je zabeleženo nekoliko smrtnih slučajeva. Tokom 2024. godine japanski poslanik preminuo je tokom ronjenja na atolu Lavijani.