SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KINU! Ima mrtvih, spasioci očajnički tragaju za nestalima: Zgrade se rušile kao kule od karata, evakuisano 7000 LJUDI (FOTO/VIDEO)
Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je rano u ponedeljak jugozapadni kineski region Guangsi.
U gradu Liudžou život su izgubile dve osobe, dok je više od 7.000 stanovnika moralo da bude evakuisano. Operacije potrage i spasavanja su i dalje u punom jeku.
Bilans žrtava i oštećenja
Prema izveštajima kineske državne televizije CCTV i novinske agencije Sinhua, potvrđena su dva smrtna slučaja, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala. Četiri osobe su hospitalizovane, ali na sreću, niko od njih nije zadobio povrede opasne po život.
Srušilo se 13 zgrada
Potres je prouzrokovao i značajnu materijalnu štetu, a državni mediji prenose da se u ranim jutarnjim časovima srušilo 13 zgrada.
Stanje infrastrukture
Nadležne službe su upozorile građane na poremećaje u železničkom saobraćaju, jer su u toku detaljne provere bezbednosti i integriteta pruga i prateće infrastrukture.
Uprkos razaranjima, telekomunikacije, elektroenergetska mreža, kao i snabdevanje vodom i gasom u pogođenom području funkcionišu normalno i bez prekida.
(Kurir.rs/Rojters)