Snažan zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je rano u ponedeljak jugozapadni kineski region Guangsi.

U gradu Liudžou život su izgubile dve osobe, dok je više od 7.000 stanovnika moralo da bude evakuisano. Operacije potrage i spasavanja su i dalje u punom jeku.

Zemljotres u Kini u regionu Guangsi

Bilans žrtava i oštećenja

Prema izveštajima kineske državne televizije CCTV i novinske agencije Sinhua, potvrđena su dva smrtna slučaja, dok se jedna osoba i dalje vodi kao nestala. Četiri osobe su hospitalizovane, ali na sreću, niko od njih nije zadobio povrede opasne po život.

Srušilo se 13 zgrada

Potres je prouzrokovao i značajnu materijalnu štetu, a državni mediji prenose da se u ranim jutarnjim časovima srušilo 13 zgrada.

Stanje infrastrukture

Nadležne službe su upozorile građane na poremećaje u železničkom saobraćaju, jer su u toku detaljne provere bezbednosti i integriteta pruga i prateće infrastrukture.