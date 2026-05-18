Kancelar Nemačke Fridrih Merc osudio je jučerašnji napad Irana na nuklearnu elektranu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i pozvao Teheran da prestane da preti susedima i da Ormuski moreuz potpuno otvori za plovidbu.

"Najoštrije osuđujemo nove iranske vazdušne napade na Ujedinjene Arapske Emirate i druge naše partnere. Napadi na nuklearna postrojenja predstavljaju pretnju za bezbednost ljudi u celom regionu", naveo je Merc na društvenoj mreži X.

Dodao je da Iran "mora ozbiljno da pregovara sa SAD".

Merc je posle telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u petak saopštio da se slažu da Teheran ne sme da ima nuklearno oružje, da mora da omogući plovidbu kroz Ormuz i vrati se pregovorima.