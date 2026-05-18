Slušaj vest

Kancelar Nemačke Fridrih Merc osudio je jučerašnji napad Irana na nuklearnu elektranu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i pozvao Teheran da prestane da preti susedima i da Ormuski moreuz potpuno otvori za plovidbu.

"Najoštrije osuđujemo nove iranske vazdušne napade na Ujedinjene Arapske Emirate i druge naše partnere. Napadi na nuklearna postrojenja predstavljaju pretnju za bezbednost ljudi u celom regionu", naveo je Merc na društvenoj mreži X.

Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Dodao je da Iran "mora ozbiljno da pregovara sa SAD".

Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Merc je posle telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u petak saopštio da se slažu da Teheran ne sme da ima nuklearno oružje, da mora da omogući plovidbu kroz Ormuz i vrati se pregovorima.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaSADA PRETI PRAVI KOŠMAR SA CENAMA U SVETU, VRATILI SE SOMALIJSKI PIRATI! Ponovo otimaju brodove koji zbog rata u Iranu i Huta stižu pravo u njihove vode (FOTO)
Somalija.jpg
PlanetaDA SU IZBORI DANAS MERC NE BI BIO KANCELAR! Ultradesničarska Alternativa za Nemačku (AfD) prvi put ima čak 5% prednosti u odnosu na vladajuće demohrišćane
afd.jpg
PlanetaNEMAČKA OSTAJE I BEZ AMERIČKIH TRUPA I BEZ TOMAHAVKA? Kancelar Merc kaže da ga nije iznenadila odluka o povlačenju 5.000 vojnika, ali se pojavio novi problem
tramp.jpg
Planeta"IRANSKE VLASTI PONIZILE ČITAVU AMERIČKU NACIJU" Merc nikada oštriji prema Trampovim pregovaračkim veštinama, dok Teheran traži izlaz preko Rusije (FOTO)
x05 AP Mark Schiefelbein.jpg