Slušaj vest

Kolumbijske vlasti uhapsile su muškarca i ženu nakon što su otkrile jeziv pokušaj krijumčarenja tri mladunčeta majmuna sakrivene u donjem vešu na međunarodnom aerodromu Rafael Nunjez u Kartaheni u Kolumbiji. Prema lokalnoj policiji i listu "The US Sun", jedan od prestravljenih primata je uginuo tokom brutalnog transporta, izveštava Slobodna Dalmacija.

Neidentifikovana 27-godišnja žena i 26-godišnji muškarac pokušali su da prokrijumčare dva beločela kapucina i jednog majmuna drekavca u Dominikansku Republiku. Životinje su bile natrpane ispod njihove odeće, u skučenom prostoru bez vazduha i osnovnih uslova za preživljavanje.

Prema policijskim informacijama, dva kapucina su uspela da prežive traumatično iskustvo, dok se veruje da se beba drekavca ugušila tokom putovanja.

Policija je objavila šokantne fotografije i snimke koji prikazuju preživele primate kako iscrpljeno leže, umotani u peškire i drže plišanog medvedića dok veterinari pokušavaju da ih smire i rehabilituju.

- Ova praksa predstavlja apsolutnu okrutnost i ozbiljno kršenje prava životinja - rekao je brigadni general policije Kartahene, Gelver Jesid Penja Arake. "Jedna životinja je uginula u uslovima koji se mogu opisati samo kao nehumani".

Fotografije koje je objavila policija prikazuju osumnjičeni par iz La Hagva de Ibiriko kako stoje pored policajaca, vezanih lisicama i sa pognutim glavama nakon hapšenja. Na stolu ispred njih bili su mršavi majmuni koji su navodno trebali biti prodati na međunarodnom crnom tržištu.

Prema rečima istražitelja, vrednost životinja na ilegalnom tržištu mogla bi dostići više od 1,4 miliona dolara. Trgovina egzotičnim životinjama jedan je od najunosnijih oblika ilegalne trgovine na svetu, a stručnjaci upozoravaju da slučajevi poput ovog ozbiljno ugrožavaju opstanak brojnih vrsta, piše The Sun.

Kolumbijski par se sada suočava sa ozbiljnim optužbama za ilegalnu eksploataciju prirodnih resursa i šverc divljih životinja. Ukoliko budu proglašeni krivim, suočava se sa kaznom zatvora do 11 godina.