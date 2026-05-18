U stravičnom ubistvu u Arizoni, dve osobe su teško ranjene i one se bore za život na intenzivnoj nezi. Trudnica Rili Montgomeri (16) preminula je na licu mesta, dok su njena 17-godišnja drugarica, koja je takođe trudna i 22-godišnja devojka hitno prevezene u bolnicu.

Policija je imenovala 18-godišnjeg Majkla Sančeza, koji je bio u vezi sa Rili, sa čestim raskidima i pomirenjima, kao glavnog osumnjičenog. Policajci su stigli na mesto zločina u 20:15 časova u četvrtak, 14. maja.

Naveli su da su pronašli "tri žene sa prostrelnim ranama" u ulici Elvud u Bakaju. Dvojica muškaraca viđena su kako beže sa mesta napada pre dolaska policije.

- Tokom narednih nekoliko sati, istražitelji su identifikovali osumnjičenog napadača kao 18-godišnjeg Majkla Sančeza, koji je bio u romantičnoj vezi sa Montgomeri - saopštila je policija Bakaja u objavi na Fejsbuku.

Ubijena trudnica Rili Montgomeri (17) i njen dečko ubica Majkl Sančez (18)

On se sada nalazi u zatvoru okruga Marikopa i tereti se za dva ubistva prvog stepena. Sančez je prethodno pretio nasiljem Rili ukoliko ne "ubije bebu" koju je nosila, tvrdi njena maćeha. Rilina maćeha Ejmi navela je na GoFundMe stranici da je Sančez bio "kontrol frik".

- U početku je bio veoma sladak i fin prema njoj. Kada je zatrudnela u februaru, sve se promenilo. Kada ga je ostavila u martu, odlučio je da joj uperi pištolj u lice i rekao joj da nema pravo na raskid.

Prema Ejminim rečima, slao joj je i fotografije na kojima drži pištolj prislonjen na glavu uz poruku: "Doći ću po tebe." Rili je prijavila uznemirujuće pretnje policiji i to svega tri sata pre nego što je ubijena, tvrdi njena maćeha.

Porodica je više puta kontaktirala policiju u periodu pre Riline smrti, ali su je uglavnom ignorisali, tvrdi Ejmi. Ona veruje da je Sančez hladnokrvno planirao ubistvo njene ćerke.

Ebi - za koju se veruje da je Rilina trudna drugarica - bila je primorana da rodi dečaka u 25. nedelji trudnoće nakon što je pogođena sa tri metka. Identitet treće ranjene devojke nije poznat.

Maćeha Ejmi otkrila je i da je Rili trebalo da rodi devojčicu kojoj je porodica već dala ime Erika Ketlin, po Rilinoj baki. U trenutku ubistva, Sančez je već bio pod nadzorom policije.