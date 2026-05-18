Altevir Edson (72) proglašen je mrtvim nakon što se njegov mali avion srušio iznad guste šume u blizini grada Belem, na severu Brazila. Problemi su nastali kada je ptica uletela u propeler njegovog jednomotornog aviona.

Sudar sa ogromnom pticom - lešinarem - izazvao je pad letelice. Kada su pronađeni ostaci aviona, Altevir nije bio nigde u blizini. Vlasti su pokrenule očajničku potragu za pilotom, ali je gusta prašuma otežavala akciju spasavanja.

Veruje se da je 72-godišnjak nakon pada zalutao u gustu vegetaciju tražeći pomoć. Međutim, brzo je izgubio orijentaciju i nestao je u šumi.

Akcija spasavanja pilota Altevira Edsona (72) u Brazilu nakon pada aviona

Pilot je na kraju pronađen pet kilometara dalje od mesta nesreće, nakon što su spasilački timovi upotrebili pse tragače i dron kako bi ga locirali. Na snimcima se vide spasioci "u vodi do guše" dok izvlače Altevira na sigurno.

- Bio je dezorijentisan, sa brojnim ogrebotinama i otežanim kretanjem. Izveli smo improvizovanu akciju spasavanja i uspeli da ga prebacimo do naseljenog područja - rekao je potpukovnik Abedolins Šavijer.

Pomoć mu je ukazana na licu mesta, nakon čega je prevezen u obližnju bolnicu. Lokalni mediji navode da je reč o iskusnom pilotu i da su sudari sa divljim životinjama poznat rizik prilikom letenja manjim avionima.

Policija je saopštila da su kod olupine pronađeni sat, naočare i odeća koje je pilot ostavio iza sebe. Prozor aviona bio je razbijen, a na mestu nesreće pronađeni su tragovi krvi. Brazilsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je istraga o nesreći u toku.