Belorusija, zemlja u kojoj se nalazi rusko nuklearno oružje, objavila je da su njene oružane snage započele obuku za raspoređivanje na terenu.

- Tokom obuke planirano je, u saradnji sa ruskom stranom, da se vežba raspoređivanje nuklearnog oružja i pripremi za njegovu upotrebu - saopštilo je belorusko Ministarstvo odbrane.

Vežba, kako se navodi, testira spremnost vojske za raspoređivanje nuklearnog oružja u različitim delovima zemlje.

- Naglasak će biti na vežbanju prikrivanja, prelasku na velike udaljenosti i proračunima za upotrebu snaga i opreme - saopštilo je ministarstvo.

Belorusija se graniči sa Rusijom, Ukrajinom i tri zemlje NATO-a; ​​Letonijom, Litvanijom i Poljskom.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko pristao je da postavi ruske taktičke nuklearne rakete na teritoriji zemlje 2023. godine, godinu dana nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je jasno stavio do znanja da Moskva zadržava kontrolu nad njihovom upotrebom.

Tokom celog sukoba, Putin je isticao rusku nuklearnu moć, što je Zapad protumačio kao upozorenja da se ne interveniše previše na strani Ukrajine.

Prošle nedelje, Putin je rekao da će Rusija rasporediti svoju novu nuklearnu raketu "Sarmat" do kraja godine i da će Moskva nastaviti da modernizuje svoje nuklearne snage.

Belorusija je saopštila da trenutna vežba nije usmerena protiv bilo koje zemlje, niti predstavlja bezbednosnu pretnju regionu.