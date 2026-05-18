Pištolj i sveska za koje tužioci tvrde da povezuju Luiđija Manđionea sa ubistvom izvršnog direktora kompanije "Junajted heltker"Brajana Tompsona mogu biti korišćeni kao dokazi na suđenju za ubistvo, odlučio je sudija u ponedeljak, odbacivši argument odbrane da su zaplenjeni nezakonito, pre dobijanja naloga za pretres.

Odluka sudije Gregorija Kara, doneta pet meseci nakon saslušanja na kojem je razmatrano kako je policija došla do tih predmeta, predstavlja veliku pobedu za tužilaštvo, jer će poroti moći da prikaže moguće oružje ubistva i dokaze za koje tvrde da ukazuju na motiv. Odluka je u skladu sa ranijom presudom u Manđioneovom saveznom slučaju.

Sudija je naveo da dokazi pronađeni tokom prvobitnog pretresa Manđioneovog ranca prilikom hapšenja u restoranu moraju biti izuzeti, uključujući okvir za municiju, mobilni telefon, pasoš, novčanik i kompjuterski čip.

Početak suđenja za ubistvo pred državnim sudom zakazan je za 8. septembar. Izbor porote za savezno suđenje, koje uključuje optužbe za proganjanje, trebalo bi da počne 13. oktobra, dok su uvodne reči i svedočenja zakazani za 4. novembar. Očekuje se da će državno suđenje trajati između četiri i šest nedelja.

Luiđi Manđione (28) se izjasnio da nije kriv ni u jednom slučaju. Ukoliko bude osuđen, preti mu doživotna kazna zatvora.

Policija je pronašla pištolj, svesku i druge predmete u Manđioneovom rancu nakon što je primećen kako ruča u restoranu u Altuni, u Pensilvaniji, 9. decembra 2024. godine, pet dana nakon što je Tompson ubijen ispred hotela na Menhetnu. Altuna se nalazi oko 370 kilometara zapadno od Menhetna.

Tužioci tvrde da se pronađeni pištolj, napravljen pomoću 3D štampača, poklapa sa oružjem korišćenim za ubistvo Tompsona. U svesci, koju tužioci nazivaju "manifestom", navodno se govori o želji da se "smakne" direktor zdravstvenog osiguranja i o pobuni protiv "smrtonosnog kartela zdravstvenog osiguranja vođenog pohlepom".

Manđioneovi advokati tvrdili su da je pretres bio nezakonit i da predmeti ne bi smeli da budu korišćeni na suđenju jer su policajci pregledali ranac pre nego što su dobili nalog za pretres.

Tužilaštvo je uzvratilo da je pretres bio zakonit jer je sproveden u okviru hapšenja i u skladu sa procedurama policije Altune, koje nalažu proveru opasnih predmeta koji bi mogli predstavljati pretnju po policajce ili javnost. Policija je kasnije dobila nalog za pretres, naveli su tužioci.

Snimci nadzornih kamera prikazuju maskiranog napadača kako 4. decembra 2024. godine puca Tompsonu u leđa dok je išao na godišnju konferenciju investitora svoje kompanije u hotelu "Njujork Hilton Midtaun".

Policija tvrdi da su na municiji bile ispisane reči "delay" (odloži), "deny" (odbij) i "depose" (iscrpi), što podseća na izraz koji se koristi za opis načina na koji osiguravajuće kuće izbegavaju isplatu potraživanja.

Tokom tronedeljnog saslušanja u decembru, policajci iz Altune opisali su kako su sproveli hapšenje Manđionea i pretres njegovog ranca. Tužioci su prvi put pustili i snimke sa kamera koje su policajci nosili na uniformama, a deo tih snimaka kasnije je objavljen javnosti.

Sudija Karo rekao je da želi detaljno da pregleda snimke pre donošenja odluke.

Prema svedočenjima i video-snimcima, policajci su počeli da pretresaju torbu u restoranu, ali su stali nakon što su pronašli napunjen okvir za pištolj umotan u donji veš. To otkriće je, kako se navodi, potvrdilo njihove sumnje da je Manđione osoba osumnjičena za ubistvo Tompsona.

- To je on, čoveče. To je on, sto posto - čuje se policajac Stiven Foks na snimku, dok policajka Kristi Vaser drži pronađeni okvir.

Policajci su nastavili pretres u policijskoj stanici i pronašli pištolj i prigušivač.

Zatim su sproveli takozvani "inventarski pretres", tokom kojeg su pronašli svesku i druge beleške, uključujući ono što je ličilo na spiskove obaveza i moguće planove bekstva, prema iskazima sa saslušanja.

Takav pretres, koji podrazumeva popisivanje svih zaplenjenih predmeta osumnjičenog, takođe je obavezan prema pravilima policije Altune, naveli su tužioci. Sudski nalog za pretres izdat je nekoliko sati kasnije.

Zakoni koji regulišu način na koji policija pribavlja naloge za pretres složeni su i često predmet sporova u krivičnim postupcima.