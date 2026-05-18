Naoružani napadač otvorio je vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe i ranivši osam, prenosi danas BBC, pozivajući se na lokalne medije. Smrtonosni incident dogodio se u okrugu Tarsus, u pokrajini Mersin, navode turske novine Hurijet i CNN na turskom.

Pucnjava je navodno počela u restoranu, a osumnjičeni je potom pobegao automobilom. Policija je, uz podršku helikoptera, pokrenula veliku operaciju potrage za napadačem, za kojeg se navodi da je 17-godišnji mladić.

Turski mediji izveštavaju da su dve osobe ubijene u restoranu, a veruje se da su to vlasnik i zaposleni. Naoružani napadač zatim je nastavio da puca, ubivši vozača kamiona i pastira koji je u blizini izveo ovce na ispašu.