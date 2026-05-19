Vojska Nigerije saopštila je da je ubila 20 boraca militantne organizacije Islamska država u novoj operaciji koju je izvela u saradnji sa američkim snagama na severoistoku zemlje, u provinciji Borno.

Operacija u oblasti Metele nadovezala se na ubistvo Abu Bakra al-Mainukija, zamenika vođe Islamske države za, kako ti ekstremisti kažu, lokalnu zapadnoafričku "proviniciju".

Ta likvidacija obavljena je za vikend, takođe u sadejstvu sa američkim snagama i prvo je uspešno uklanjanje jednog visokorangiranog ekstremističkog lidera, koje je obavila vojska Nigerije, posle više od jedne decenije pobune raznih naoružanih grupa, među kojima je i islamistički Boko Haram.

Vojska SAD je saopštila da u akciji u Bornou, do koje je došlo u nedelju blizu tromeđe Nigerije sa Nigerom i Čadom, nije bilo povređenih među američkim i nigerijskim vojnicima.

Portparol nigerijske armije Samalija Uba rekao je da je cilj operacije da se u bliskoj koordinaciji sa američkom vojskom razbiju terorističke mreže i da se teroristima uskrati sigurno skrovište na području Nigerije.

SAD i Nigerija su se prošle godine upustile u vojnu saradnju - godinu dana pošto je među njima došlo do diplomatskog sukoba, jer su američki zvaničnici izneli tvrdnju da se u Nigeriji deševa "genocid nad hrišćanima".

Nigerija, mnogoljudna zemlja na zapadu Afrike, ima uglavnom hrišćanski jug i uglavnom muslimanski sever.

Nigerija je odbacila američke optužbe, za koje analitičari kažu da odviše pojednostavljuju komplikovanu situaciju u ovoj zemlji, jer na meti naoružanih grupa često su ljudi nezavisno od njihove vere.

U februaru ove godine, Amerikanci su poslali vojsku u Nigeriju, uz tvrdnju da im je uloga uglavnom savetodavna i da obučavaju tamošnju vojsku.