Pakistanje rasporedio 8.000 vojnika, eskadrilu borbenih aviona i sistem protivvazdušne odbrane u Saudijsku Arabiju, u okviru sporazuma o međusobnoj odbrani, čime je dodatno produbljena vojna saradnja sa Rijadom, dok Islamabad istovremeno ima ulogu glavnog posrednika u ratu Amerike protiv Irana.

Raspoređivanje, čiji se puni obim prvi put sada objavljuje, potvrdila su tri bezbednosna zvaničnika i dva izvora iz vlade, koji su ga opisali kao značajnu borbeno sposobnu snagu namenjenu podršci saudijskoj vojsci u slučaju daljih napada.

Puni uslovi odbrambenog sporazuma, potpisanog prošle godine, su poverljivi, ali obe strane su saopštile da on obavezuje Pakistan i Saudijsku Arabiju da se međusobno brane u slučaju napada.

Ministar odbrane Havadža Asif ranije je nagovestio da sporazum Saudijsku Arabiju stavlja pod pakistanski nuklearni štit.

Prema izvorima, Pakistan je rasporedio celu eskadrilu od oko 16 aviona, uglavnom lovaca JF-17 koji se zajednički proizvode sa Kinom, a koji su poslati u Saudijsku Arabiju početkom aprila. Dva bezbednosna zvaničnika navela su da je Pakistan poslao i dve eskadrile dronova.

Svih pet izvora navodi da raspoređivanje uključuje oko 8.000 vojnika, uz obećanje da će ih biti poslato još ako bude potrebno, kao i kineski PVO sistem HQ-9. Oprema je pod upravom pakistanskog osoblja, a finansira je Saudijska Arabija, naveli su oni.

Vojno i vazduhoplovno osoblje raspoređeno tokom sukoba sa Iranom uglavnom ima savetodavnu i ulogu u obuci, navode dva bezbednosna zvaničnika, koji tvrde da su videli komunikaciju između dve zemlje i dokumente o raspoređivanju vojne opreme.

Tri bezbednosna zvaničnika navode da se ovom misijom dopunjuje već prisutna pakistanska vojska sa hiljadama vojnika u Saudijskoj Arabiji, koji su tamo u borbenoj ulozi po ranijim sporazumima.

Jedan vladin izvor, koji je video tekst poverljivog odbrambenog sporazuma, naveo je da on predviđa mogućnost raspoređivanja do 80.000 pakistanskih vojnika u Saudijskoj Arabiji, radi zaštite granica zajedno sa saudijskim snagama.

Dva bezbednosna zvaničnika su navela da sporazum uključuje i raspoređivanje pakistanskih ratnih brodova, ali Rojters nije mogao da potvrdi da li su oni zaista stigli u Saudijsku Arabiju.

Obim i sastav rasporeda - borbeni avioni, protivvazdušna odbrana i hiljade vojnika - pokazuju da Pakistan nije poslao samo simboličnu ili savetodavnu misiju, navode izvori.

Rojters je ranije izvestio da je Pakistan poslao avione u Saudijsku Arabiju nakon što su iranski napadi pogodili ključnu energetsku infrastrukturu i usmrtili jednog saudijskog državljanina, što je izazvalo strah od moguće eskalacije sukoba.

To se dogodilo pre nego što je Islamabad postao glavni posrednik u pregovorima, pomažući u postizanju primirja između Vašingtona i Teherana koje traje već šest nedelja. Islamabad je bio domaćin jedne runde mirovnih pregovora SAD i Irana, dok su naredne otkazane.

Rojters je kasnije izvestio da je Saudijska Arabija izvela niz neobjavljenih udara na Iran kao odmazdu za napade na svojoj teritoriji.