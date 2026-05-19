Sud u Jemenu pod kontrolom Hutaosudio je 19 ljudi na smrt zbog njihove saradnje sa koalicijom na čelu sa Saudijskom Arabijom koja se više od deset godina bori sa ovim pobunjenicima, podržanim iz Irana.

Kako su saopštile pobunjeničke vlasti u Sani, presuda je doneta u nedelju i na nju je moguće žaliti se.

Presuda je doneta samo nekoliko dana pošto su se Huti i međunarodno priznata vlast Jemena dogovorili o do sada najvećoj razmeni zarobljenika. Prema tom sporazumu, biće oslobođeno po 1.600 zarobljenika sa obe strane.

Presudu sa smrtnom kaznom doneo je Specijalni krivični sud u Sani, saopštilo je ministarstvo pravde vlasti Huta i dodalo da su još četiri čoveka osuđena, ali na zatvorske kazne od dve do 10 godina.

Osuđeni su dobili kazne zbog osnivanja naoružane grupe koja je od 2015. do 2023. godine pružala podršku koaliciji na čelu sa Saudijcima, dodalo je ministarstvo, ukazujući da je grupa napadala kontrolne punkte Huta i bezbednosne objekte u južnoj provinciji Dale.

Istom optužbom bilo je obuhvaćeno još pet ljudi, ali su oni umrli, pa su optužnice odbačene. Nije objašnjeno od čega su umrli.

Napad Huta na Izrael. Jemenski pobunjenici su lansirali hipersonične rakete i dronove na Izrael, a u Tel Avivu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Jedna od raketa je oborena kod svetog grada muslimana - Medine u Saudijskoj Arabiji.

Jemenje u građanskom ratu od 2014. godine, kada su Huti osvojili glavni grad Sanu i veći deo severa zemlje, zbog čega je vlada otišla u izbeglištvo.

Koalicija na čelu sa Saudijcima, u kojoj su doskora bili Ujedinjeni Arapski Emirati, intervenisala je sledeće godine u pokušaju da obnovi staru vlast.