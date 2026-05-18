U San Dijegu došlo je do pucnjave u islamskom centru, sa izveštajima o mrtvima i povređenima. Policija blokira područje.
PUCNJAVA U DŽAMIJI, BROJE SE MRTVI Stravičan oružani napad u San Dijegu, policija blokirala čitavo područje (FOTO)
U islamskom centru u San Dijegu, na zapadnoj obali SAD, danas je došlo do pucnjave, prenose američki mediji. Prema prvim, još nepotvrđenim informacijama, ima mrtvih i povređenih.
Kako navode lokalni izvori, napadač je otvorio vatru oko 11.40 po pacifičkom vremenu u Islamskom centru San Dijega. Na lice mesta odmah su upućene jake policijske snage, a šire područje je blokirano.
Policija je apelovala na građane da izbegavaju taj deo grada, dok su zbog intervencije zatvorene i pojedine deonice autoputa I-805 u blizini Balboa avenije, javlja ABC 10News.
