Tajanstveni kompleks luksuznih vila, navodno izgrađen za najuži krug saradnika Volodimira Zelenskog, mogao bi da preraste u korupcionaški skandal koji će obeležiti njegov predsednički mandat.

Tužioci tvrde da je kroz izgradnju četiri raskošne kuće u okolini Kijeva, od kojih svaka ima oko 1.000 kvadratnih metara, tokom četiri godine oprano gotovo devet miliona dolara, piše Kijev independent.

Prema Nacionalnom antikorupcijskom birou Ukrajine (NABU) i Specijalizovanom antikorupcijskom tužilaštvu (SAPO), kuće su navodno bile namenjene bivšem potpredsedniku vlade Oleksiju Černišovu, biznismenu Timuru Mindiču i bivšem šefu Kabineta predsednika Andriju Jermaku. Sva trojica, zajedno sa još četiri osobe, optuženi su u ovom slučaju.

Ista grupa ljudi našla se pod istragom i u slučaju vrednom 100 miliona dolara, koji se odnosio na državnog nuklearnog monopolistu Energoatom. Izvor iz policije rekao je za "Kijev independent" da su osumnjičeni u slučaju Energoatom navodno dali novac tadašnjem potpredsedniku vlade Černišovu za izgradnju luksuznih kuća kod Kijeva, čime su dva slučaja povezana.

Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

O kakvoj gradnji je reč?

Četiri privatne kuće nalaze se u Kozinu, elitnom naselju južno od Kijeva, poznatom kao mesto gde žive visoki funkcioneri, političari i biznismeni.

Trag korupcije među visokim zvaničnicima počeo je da se otkriva oko Černišova, porodičnog prijatelja Zelenskog koji je brzo napredovao u političkoj hijerarhiji.

Projekat je počeo 2018. godine, kada je Černišov bio suosnivač kompanije Bloom Development. Kompanija je u roku od godinu dana kupila više od četiri hektara zemljišta u Kozinu, a kasnije je posed dodatno proširila.

Oleksij Černišov, bivši ukrajinski vicepremijer

Pre nego što je imenovan za guvernera Kijevske oblasti, Černišov je svoj udeo prebacio na suprugu, koja je formalno napustila kompaniju 2023. godine, dok je on bio na čelu državne gasne kompanije Naftogas.

Prema antikorupcijskom birou, Černišov i njegovi saradnici su tokom njegovog mandata ministra za zajednice i teritorije (2020–2022) umanjili vrednost zemljišta kako bi pogodovali investitoru u zamenu za mito.

Navodno su zauzvrat dobili značajne popuste na stanove u novoizgrađenim zgradama u vrednosti većoj od 346.000 dolara. Te radnje su, prema NABU-u, oštetile Ukrajinu za 24 miliona dolara.

Istražitelji tvrde da je otprilike u isto vreme Černišov pomogao da se pokrene projekat luksuznih kuća. Ideja je oblikovana 2020. godine, kada je u projekat uključio Mindiča, a kasnije i Jermaka.

Projekti su skrivani pod kodnim imenima R1, R2, R3 i R4 kako bi se prikrili pravi vlasnici, a uz njih je postojala i peta zajednička rezidencija R0, namenjena za spa-centar, bazen i teretanu.

Celo gradilište, koje se prostire na više od osam hektara, moglo bi da vredi više od šest miliona dolara. Aktivna faza gradnje počela je u maju 2020, a dodatno je ubrzana ubrzo nakon početka ruske invazije 2022. godine.

- Rekao sam da polako ponovo krenu radovi. Moramo nekako da idemo napred. Prozori, krov i crep bi uskoro trebalo da stignu. Sve je već bilo naručeno - navodno je Černišov napisao supruzi 29. marta 2022, dok su se borbe još vodile na periferiji Kijeva.

NABU je objavio i prepisku koja pokazuje kako se Jermak, povezan sa kućom R2, nekoliko dana pre invazije raspitivao kod dizajnera o napretku radova.

Zbog straha od razotkrivanja, Mindič je navodno odlučio da zaustavi gradnju u julu 2025, ubrzo nakon što je Černišov formalno optužen u korupcionaškoj aferi sa zemljištem.

Ukrajinski Visoki antikorupcijski sud u međuvremenu je zaplenio zemljište i pet nedovršenih rezidencija. Černišov se suočava sa ukupno tri optužbe i negira bilo kakvu krivicu.

Andrij Jermak optužen za korupciju, sud naložio hapšenje bliskog saradnika ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

Kako je projekat finansiran?

Antikorupcijske agencije navode da su kuće finansirane na dva načina. Osobe povezane sa Černišovom osnovale su stambenu zadrugu "Sonjačni Bereh" ("Sunčana obala"), koja je prikupila i iskoristila deo novca za gradnju.

Te iste osobe navodno su primale novac za fiktivne usluge od lažnih firmi i kompanija iz farmaceutskog sektora. Taj način činio je oko 10 odsto ukupnog finansiranja.

Međutim, većina sredstava, čak 72 odsto, navodno potiče iz nelegalnih izvora i isplaćivana je u gotovini radnicima na gradilištu. Tužioci tvrde da više od 8,9 miliona dolara potrošenih na projekat dolazi iz višemilionske korupcionaške šeme povezane sa državnim nuklearnim monopolistom Energoatomom.

Prema istrazi, visoki zvaničnici Energoatoma navodno su uzimali mito od 10 do 15 odsto od izvođača radova kako bi im obezbedili status dobavljača. Taj novac je kasnije ulagan u izgradnju luksuznih kuća.

Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu

Da li je četvrta kuća bila namenjena Zelenskom?

Istražitelji još nisu otkrili kome je bila namenjena četvrta kuća, pod kodnim nazivom R1. Krajem aprila list "Ukrajinska pravda" objavio je transkripte navodnog razgovora između Mindiča i osobe po imenu Natalija, uključene u gradnju.

Prema objavljenim transkriptima, Natalija kaže da su fasade na "Andrijevom" projektu već završene i da ograda sada deli Mindičevu kuću od "Vovine", što je skraćeni oblik imena Volodimir.

U razgovoru Mindič navodno pominje i očekivani dolazak Maksa Donecа, kojeg su novinari identifikovali kao šefa ličnog obezbeđenja predsednika Zelenskog.