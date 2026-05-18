Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Državeodložile vojni napad na Iranplaniran za utorak nakon direktnih apela katarskog emira Tamima bin Hamada al Tanija, saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana al Sauda i predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zajeda al Nahjana.

- Zamolili su me emir Katara Tamim bin Hamad al Tani, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman al Saud i predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zajed al Nahjan da odložimo naš planirani vojni napad na Islamsku Republiku Iran, koji je bio zakazan za sutra - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je rekao da je iz poštovanja prema liderima zalivskih država, naložio ministru odbrane Pitu Hegsetu, predsedniku Združenog generalštaba generalu Danijelu Kejnu i američkim vojnim komandantima da za sada obustave planiranu operaciju.