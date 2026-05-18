Slušaj vest

Taktički važan grad Stepnohirsk nalazi se 30 kilometara južno od Zaporožja, uz ključni autoput E105 koji povezuje sever i jug, piše Kijev independent.

Napredovanje Ukrajinaca potvrđeno je snimcima koje je objavio HUR, a na kojima se vide vojnici specijalne jedinice "Artan" u sukobu sa ruskim snagama u Stepnohirsku.

Geolocirani snimci prikazuju ukrajinska oklopna vozila kako deluju na raskrsnici autoputa pri ulasku u centar grada, području koje je ukrajinski portal za praćenje fronta DeepState ranije označavao kao čvrsto pod ruskom kontrolom.

Saopštenje specijalne jedinice

U saopštenju objavljenom na Telegramu, specijalna jedinica Artan navela je detalje operacije.

- Tokom operacije, sprovedene u tesnoj saradnji sa susednim jedinicama, specijalci vojne obaveštajne službe izveli su niz aktivnih ofanzivnih dejstava kako bi isterali ruske okupatore iz grada i stabilizovali situaciju u naselju. Usled borbi u teškim urbanim uslovima, ruske okupacione snage izbačene su sa utvrđenih položaja, a ključne lokacije u Stepnohirsku stavljene su pod kontrolu ukrajinskih snaga bezbednosti i odbrane - dodaje se u saopštenju.

Strateški značaj grada

Prema rečima Vladislava Vološina, portparola ukrajinskih Južnih odbrambenih snaga, ruske trupe nikada nisu u potpunosti okupirale Stepnohirsk, ali su se njihove diverzantske grupe redovno infiltrirale u grad, posebno iz Kamjanske, mesta udaljenog pet kilometara južnije uz autoput.

Vološin je rekao da Rusija pokušava da zauzme Stepnohirsk kako bi se približila Zaporožju, administrativnom centru oblasti.

Preuzimanje kontrole nad Stepnohirskom i autoputem E105 moglo bi značajno da zakomplikuje ruske pokušaje napredovanja prema Zaporožju.

Ruske snage napreduju duž istočne obale reke Dnjepar ka gradu Primorsku, s ciljem da Zaporožje dovedu u domet svoje artiljerije.

"Ukrajina je pokrenula niz kontraofanziva"

Pasi Paroinen, analitičar finske organizacije za analizu otvorenih izvora Black Bird Group, potvrdio je za Kijev independent da su ukrajinske snage pokrenule niz kontraofanziva u pravcu Stepnohirska.

Dodao je da smatra mogućim da će ukrajinske snage u bliskoj budućnosti uspeti da stabilizuju situaciju na tom području.

Viktor Torkotjuk, komandant specijalne jedinice Artan, izjavio je na Telegramu:

- Jurišne akcije sprovedene su koordinisano, uz korišćenje vazdušnog izviđanja i precizne vatre. Svaka kuća proverena je u potrazi za "iznenađenjima" i ostacima neprijateljskih snaga. Ne isključujemo mogućnost da će neprijatelj ponovo pokušati da uđe u grad, ali spremni smo na to.