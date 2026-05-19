TINEJDŽERI OD 17 I 18 GODINA IZVELI NAPAD U SAN DIJEGU

U pucnjavi u San Dijegu stradalo je petoro ljudi pošto su dvojica tinejdžera otvorila vatru u najvećoj džamiju u tom američkom gradu i ubila troje ljudi, a zatim oduzeli sebi živote nekoliko ulica dalje od mesta napada.

AP prenosi da je policija ovu pucnjavu okvalifikovala kao zločin iz mržnje.

Skot Vol, šef policije San Dijega, kazao je da nije bilo konkretnih pretnji upućenih Islamskom centru u tom gradu pre napada, ali su vlasti pronašle dokaze da su osumnjičeni koristili "opštu retoriku mržnje".

On je odbio da pruži više detalja, ali je rekao da će "okolnosti koje su dovele do ovoga" biti razotkrivene u narednim danima.

Njujork post od izvora iz policije saznaje da su osumnjičeni za napad identifikovani su kao 17-godišnji Kejn Klark i 18-godišnji Kejleb Velaskez.

- Najmanje jedan od osumnjičenih je uzeo oružje iz kuće svojih roditelja i ostavio oproštajnu poruku u kojoj je govorio o rasnom ponosu - naveo je izvor iz policije ovom listu.

Klark je pohađao srednju školu "Medison" u San Dijegu i bio je uspešan rvač.

On i Velaskez su pronađeni mrtvi u automobilu BMV od prostrelnih rana koje su sami sebi naneli, svega nekoliko ulica od Islamskog centra San Dijega.

- U vozilu osumnjičenih pronađeni su antiislamski natpisi, a na vatrenom oružju korišćenom u pucnjavi bio je ispisan govor mržnje - kazao je izvor Nujork posta.

Na mestu gde su otkrivena tela napadača, pronađeni su sačmara i kanister gasa sa nalepnicom "SS" sa jedne strane, skraćenicom za Šucštafel, paravojnu organizaciju koju je predvodio Hajnrih Himler pod nacističkim režimom Adolfa Hitlera u Nemačkoj.

Foto: JOHN GASTALDO/EPA, Gregory Bull/AP

Policija je saopštila da je oko 9.42 sata u ponedeljak ujutru po lokalnom vremenu primila poziv od zabrinute majke koja je rekla da je njen maloletni sin pobegao od kuće.

Nakon razgovora sa majkom, u kojem je ona kazala da je njen sin samoubilački nastrojen i da je iz kuće nestalo oružje i odvezen njen automobil, policija je odbeglog tinejdžera okarakterisala kao pretnju po zajednicu.

- Potraga je postala još hitnija kada je policija saznala da je tinejdžer obučen u kamuflažnu opremu i da je sa poznanikom, što su detalji koji su neočekivani za nekoga ko planira samoubistvo - rekao je izvor američkog lista.

Dok su policajci nastavljali da ispituju majku o mestima gde bi se tinejdžeri mogli da se nalaze, dobili su izveštaje o pucnjavi u džamiji.

Osuimnjičeni za napad Kejn Klark (17) bio uspešan rvač u srednjoj školi

Među ubijenima je bio i čuvar džamije, za koga policija veruje da je "odigrao ključnu ulogu" u sprečavanju da napad bude "mnogo gori". rekao je Val.

- Može se reći da su njegovi postupci bili herojski. Nesumnjivo je da je danas spasao živote - rekao je šef policije Vol na konferenciji za medije.

Porodični prijatelj ubijenog identifikovao je čuvara kao Amina Abdulaha, dobro poznato lice u džamiji koji je tamo radio više od decenije.

- Želeo je da brani nevine, pa je odlučio da postane čuvar - rekao je Utman Ibn Faruk, koji je razgovarao sa Abdulahovim sinom.

U najvećoj džamiji u okrugu San Dijego nalazi se i škola Al Rašid, koja nudi kurseve arapskog jezika, islamskih studija i Kurana za učenike uzrasta od 5 godina i više, a na snimacima koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se deca kako izlaze odatle držeći se ruke tokom evakuacije zbog napada.