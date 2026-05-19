Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da bi SAD bile "zadovoljne" ako bi mogle da postignu sporazum s Iranom koji sprečava Teheran u razvoju nuklearnog oružja.

Šef Bele kuće je to kazao nekoliko sati nakon objave na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) u kojoj je naveo da je odložio novi napad na Iran planiran za danas kako bi omogućio nastavak pregovora sa Teheranom.

- Vodili smo veoma velike razgovore s Iranom i videćemo šta će se od njih biti. Ako možemo da postignemo dogovor po kojem nuklearno oružje neće ići u ruke Irana i ako oni budu zadovoljni, verovatno ćemo i mi biti zadovoljni - poručio je Tramp.

Napad odložen na "kratak vremenski period"

On je kazao da je pristao da odloži napad na "dva ili tri dana, kratak vremenski period".

- Imali smo periode kada smo mislili da smo prilično blizu postizanja dogovora. Nije uspelo, ali ovo je malo drugačije - rekao je predsednik SAD.

Skaj njuz podseća da je Tramp jviše puta pretio da će nastaviti napade na Iran nakon što je prekid vatre sa Teheranom dogovoren 8. aprila, uključujući i jučerašnji dan kada je rekao da "vreme ističe".

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Tramp je obrazložio odlaganje "velikog" napada na Iran time što posrednici veruju da je dogovor o okončanju sukoba blizu.

On se obratio na događaju u Beloj kući je par sati nakon objave o otkazivanju napada na Iran predvišenog za utorak, tvrdeći da se sada vode "ozbiljni pregovori" sa Teheranom.

Međutim, američki predsednik je ponovo upozorio da bi mogao da "hitno" pokrene "pun, veliki napad".

Šef pakistanske diplomatije stigao u Teheran

Iranska agencija IRNA je objavila da se posrednički napori Pakistana za okončanje rata SAD i Izraela protiv Irana nastavljaju pošto je Mohsin Nakvi, šef diplomatije te zemlje, doputovao u Teheran na razgovore sa visokim zvaničnicima.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Nakvi se sinoć sastao s Abasom Aragčijem, iranskim ministrom spoljnih poslova, a njih dvojica su razgovarali o tekućim naporima za okončanje rata na Bliskom istoku.

Oni su razgovarali i o bilateralnoj saradnji između dve zemlje, uključujući bezbednosna i ekonomska pitanja.

Šef iranske diplomatije pokrenuo je pitanje eskalacije tenzija od strane SAD i kontradiktornih izjava iz Vašingtona koje su "ozbiljna prepreka diplomatiji".

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Nakvi je rekao da se nada da bi Pakistan mogao da igra ulogu u obnavljanju mira u regionu.

Uzbuna u trećem po veličini gradu u Iranu

Međutim, iranska agencija Mehr noćas je objavila da je aktivirana protivvazdušna odbrana (PVO) u gradu Isfahanu, navodeći da zvaničnici nisu rekli zašto je aktivirana.

1/3 Vidi galeriju Satelitski snimci nuklearnog kompleksa u Isfahanu Foto: Telegraph.co.uk

Isfahan se nalazi u centralnom delu Irana i treći je najveći grad u zemlji, posle Teherana i Mešheda.

Na području Isfahana nalazi se više iranskih nuklearnih postrojenja.