Slušaj vest

“Stav Kine o učešću regiona Tajvana u aktivnostima međunarodnih organizacija, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) je dosledan i jasan”, rekao je u ponedeljak portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

Portparol je dao ove komentare kao odgovor na odluke Generalnog komiteta i Plenarne sednice 79. Svetske zdravstvene skupštine (SZO) u ponedeljak, respektivno, da odbace takozvani predlog „pozivanja Tajvana da učestvuje u SZO kao posmatrač“ koji su podnele određene zemlje.

“Ovo je deseta godina zaredom da je SZO odbacila takozvani predlog koji se tiče Tajvana”, rekao je portparol.

Što se tiče učešća regiona Tajvana u aktivnostima međunarodnih organizacija, portparol je rekao da se to mora rešavati u skladu sa principom jedne Kine, što je takođe osnovni princip, što je pokazano Rezolucijom 2758 Generalne skupštine UN-a i Rezolucijom 25.1 Svetske zdravstvene organizacije. Kineski region Tajvan, ukoliko ne dobije odobrenje centralne vlade, nema osnovu, razlog ili pravo da učestvuje u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Zbog upornog separatističkog stava vlasti Demokratske progresivne partije (DPP), politička osnova za učešće regiona Tajvana u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji više ne postoji.

Portparol je napomenuo da centralna kineska vlada pridaje veliki značaj zdravlju i dobrobiti sunarodnika na Tajvanu. Pod preduslovom da se poštuje princip jedne Kine, centralna kineska vlada je napravila odgovarajuće aranžmane za učešće regiona Tajvana u globalnim zdravstvenim pitanjima, a medicinski i zdravstveni stručnjaci regiona Tajvana mogu učestvovati na tehničkim sastancima SZO.

Samo tokom prošle godine, centralna vlada je odobrila prijave 18 medicinskih i zdravstvenih stručnjaka iz regiona Tajvana za učešće u tehničkim aktivnostima SZO, koje pokrivaju različite teme, uključujući strategiju imunizacije, razvoj vakcina, mentalno zdravlje i digitalno zdravlje, dodao je portparol.

U okviru Međunarodnih zdravstvenih propisa, region Tajvana ima nesmetane i potpuno razvijene mehanizme razmene informacija sa SZO i zemljama u svetu, i može brzo pristupiti i izveštavati SZO o informacijama vezanim za zdravstvene vanredne situacije.