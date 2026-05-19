Ruski predsednik Vladimir Putin dolazi danas u Kinu da se sastane sa liderom te zemlje Si Đinpingom, četiri dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp završio svoju posetu Pekingu.

Putin će biti u Kini danas i sutra a poseta će verovatno biti pažljivo praćena pošto Peking nastoji da održi stabilne odnose sa SAD dok istovremeno čuva čvrste veze sa Rusijom.

Kremlj je saopštio da će Putin i Si razgovarati o ekonomskoj saradnji dve zemlje ali takođe i o "ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima".

Poseta se podudara sa 25. godišnjicom Kinesko-ruskog ugovora o prijateljstvu, iz 2001. godine.

U video obraćanju pred posetu Putin je rekao da su bilateralne veze "zaista na nivou bez presedana" i da taj odnos ima važnu ulogu globalno, javila je danas kineska novinska agencija Sinhua.

Nema "nikakve veze" između Trampove posete Kini i Putinove posete, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Juri Ušakov novinarima juče ukazujući da je put ruskog lidera planiran ranije, i da je dogovoren nekoliko dana pošto su Putin i Si razgovarali putem video konferencije, 4. februara.

"Trampova poseta bila je o stabilizovanju najvažnijeg svetskog bilateralnog odnosa a u poseti Putina se radi o ponovom uveravanju dugogodišnjeg strateškog partnera", rekao je Vang Zičen iz Centra za Kinu i globalizaciju, sa sedištem  u Pekingu.

Si Đinping, predsednik Kine

On je dodao da za Kinu ta dva puta nisu uzajamno isključiva.

Putin je poslednji put posetio Kinu u septembru 2025. kada je prisustvovao godišnjem samitu Šangajske organizacija za saradnju u Tjandžinu, posmatrao vojnu paradu u čast 80. godišnjice kraja Drugog svetskog rata i razgovorao sa predsednikom Sijem.

Tada je Si nazvao svog kolegu "starim prijateljem" a Putin mu se obratio kao "dragom prijatelju".

U Kini je izraz "stari prijatelj" vrlo redak diplomatski izraz koji koriste vlada i partija da opišu favorizovane strance.

Ruski predsednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kini

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u aprilu je posetio Peking i sastao se sa Sijem, kada je opisao bilateralni odnos Rusije i Kine kao "dragocen" u sadašnjem međunarodnom kontekstu.

Si je rekao da Kina i Rusija treba da jačaju stratešku saradnju, da brane svoje legitimne zajedničke interese i očuvaju jedinstvo zemalja globalnog juga.

Sastanak u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je tokom vikenda da će Putin za vreme posete takođe moći da dobije ažurirane informacije direktno i razmeni stavove sa Kinom oko njenih razgovora sa SAD.

Tokom Trampove posete Si je opisao odnos SAD i Kine kao najvažniji odnos u svetu i da treba da gledaju na sebe kao na partnere a ne rivale.

