RUSI TVRDE DA DOLAZAK PUTINA U KINU NEMA NIKAKVE VEZE S TRAMPOVOM POSETOM Šef Kremlja danas u Pekingu, sastaće se sa Sijem na važnu godišnjicu (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin dolazi danas u Kinu da se sastane sa liderom te zemlje Si Đinpingom, četiri dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp završio svoju posetu Pekingu.
Putin će biti u Kini danas i sutra a poseta će verovatno biti pažljivo praćena pošto Peking nastoji da održi stabilne odnose sa SAD dok istovremeno čuva čvrste veze sa Rusijom.
Kremlj je saopštio da će Putin i Si razgovarati o ekonomskoj saradnji dve zemlje ali takođe i o "ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima".
Poseta se podudara sa 25. godišnjicom Kinesko-ruskog ugovora o prijateljstvu, iz 2001. godine.
U video obraćanju pred posetu Putin je rekao da su bilateralne veze "zaista na nivou bez presedana" i da taj odnos ima važnu ulogu globalno, javila je danas kineska novinska agencija Sinhua.
Nema "nikakve veze" između Trampove posete Kini i Putinove posete, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Juri Ušakov novinarima juče ukazujući da je put ruskog lidera planiran ranije, i da je dogovoren nekoliko dana pošto su Putin i Si razgovarali putem video konferencije, 4. februara.
"Trampova poseta bila je o stabilizovanju najvažnijeg svetskog bilateralnog odnosa a u poseti Putina se radi o ponovom uveravanju dugogodišnjeg strateškog partnera", rekao je Vang Zičen iz Centra za Kinu i globalizaciju, sa sedištem u Pekingu.
On je dodao da za Kinu ta dva puta nisu uzajamno isključiva.
Putin je poslednji put posetio Kinu u septembru 2025. kada je prisustvovao godišnjem samitu Šangajske organizacija za saradnju u Tjandžinu, posmatrao vojnu paradu u čast 80. godišnjice kraja Drugog svetskog rata i razgovorao sa predsednikom Sijem.
Tada je Si nazvao svog kolegu "starim prijateljem" a Putin mu se obratio kao "dragom prijatelju".
U Kini je izraz "stari prijatelj" vrlo redak diplomatski izraz koji koriste vlada i partija da opišu favorizovane strance.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u aprilu je posetio Peking i sastao se sa Sijem, kada je opisao bilateralni odnos Rusije i Kine kao "dragocen" u sadašnjem međunarodnom kontekstu.
Si je rekao da Kina i Rusija treba da jačaju stratešku saradnju, da brane svoje legitimne zajedničke interese i očuvaju jedinstvo zemalja globalnog juga.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je tokom vikenda da će Putin za vreme posete takođe moći da dobije ažurirane informacije direktno i razmeni stavove sa Kinom oko njenih razgovora sa SAD.
Tokom Trampove posete Si je opisao odnos SAD i Kine kao najvažniji odnos u svetu i da treba da gledaju na sebe kao na partnere a ne rivale.
(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)