IRAN OBJAVIO NOVE USLOVE ZA MIR S AMERIKOM! Teheran posredstvom nuklearne sile poslao 6 ZAHTEVA Vašingtonu nakon što je Tramp odložio "veliki" napad (FOTO)
Kazem Garibabadi, zamenik ministra spoljnih poslova Irana, izneo je danas najnovije uslove Teherana za postizanje mirovnog sporazuma sa SAD.
Iranska agencija IRNA objavila je da je Garibabadi naveo ovih šest uslova:
- ukidanje sankcija Teheranu
- oslobađanje zamrznutih sredstava Irana u inostranstvu
- prekid pomorske blokade zemlje
- okončanje rata na svim frontovima, uključujući i Liban
- povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana
- pokrivanje troškova razaranja izazvanog ratom
Rojters iz izvora u Pakistanu, nuklearnoj sili koja posreduje u naporima za okončanje rata SAD i Izraela protiv Irana, kazao je da je zvanični Islamabad juče predao novi iranski mirovni predlog Vašingtonu.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da bi SAD bile "zadovoljne" ako bi mogle da postignu sporazum s Iranom koji sprečava Teheran u razvoju nuklearnog oružja.
Šef Bele kuće je to kazao nekoliko sati nakon objave na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) u kojoj je naveo da je odložio novi "veliki" napad na Iran planiran za danas kako bi omogućio nastavak pregovora sa Teheranom.
- Vodili smo veoma velike razgovore s Iranom i videćemo šta će se od njih biti. Ako možemo da postignemo dogovor po kojem nuklearno oružje neće ići u ruke Irana i ako oni budu zadovoljni, verovatno ćemo i mi biti zadovoljni - poručio je Tramp.
Međutim, iranska agencija Mehr noćas je objavila da je aktivirana protivvazdušna odbrana (PVO) u gradu Isfahanu, navodeći da zvaničnici nisu rekli zašto je aktivirana.
Isfahan se nalazi u centralnom delu Irana i treći je najveći grad u zemlji, posle Teherana i Mešheda.
Na području Isfahana nalazi se više iranskih nuklearnih postrojenja.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)