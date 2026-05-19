U ruskom vazdušnom napadu rano jutros oštećena je infrastruktura luke u gradu Izmailu u ukrajinskoj Odeskoj oblasti, saopštile su ukrajinske vlasti dok su ruske navele da su oborile četiri drona koje je Ukrajina lansirala u pravcu Moskve.

Izmail se nalazi u južnom delu ukrajinske Odeske oblasti i tu je najveća ukrajinska luka na Dunavu, Izmail koja je često gađana strateška lokacija.

- Lučka infrastruktura u gradu Izmailu je oštećena - rekli su lokalni zvaničnici preko Telegrama i dodali da je gotovo sve oružje u vazdušnom napadu uništeno, kao i da nije bilo stradalih niti znatnog razaranja, prenosi Rojters.

Drugde u Ukrajini dve osobe su spasene a jedna i dalje zarobljena pod ruševinama posle ruskog napada dronom na severoistočni ukrajinski grad Harkov, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov preko Telegrama.

Napad dronovima na Moskvu

Rusi su dronovima napali oblasti Dnjepopetrovsk, Mikolajev i Zaporožje, objavile su lokalne vlasti.

S druge strane, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin napisao je na Telegramu da su oborena četiri drona koja su išla ka glavnom gradu i da su raspoređene hitne službe. Nije dao druge detalje.

Ovaj napad sledi posle jakog ukrajinskog napada dronovima na Moskvu tokom vikenda, nakon čega je Rusija gađala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar raketama i dronovima kada su oštećene stambene zgrade i povređene desetine ljudi.

Napadi i na ruske pogranične oblasti

U ruskoj Kurskoj oblasti koja se graniči sa Ukrajinom jedna žena je umrla i dvoje ljudi je povređeno kao posledica ukrajinskog napada u ponedeljak uveče, saopštio je operacionalni centar Kurska preko Telegrama.

Ruska južna oblast Rostov i Jaroslav severoistočno od Moskve takođe su bili pod napadima dronovima kao i više drugih oblasti u centru Rusije, objavile su regionalne vlasti preko Telegrama.

U Jaroslavu gde Rusija ima naftnu infrastrukturu oštećen je "industrijski objekat" posle napada dronovima i hitne službe rade na gašenju požara, rekao je guvernerm Mihail Jevrajev.

Ukrajina nastoji da uskrati Rusiji prihode od energenata. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski noćas je napisao na mreži Iks da je tokom poslednjih nekoliko meseci ruski kapacitet za obradu nafte pao 10 odsto i da su zatvoreni izvori nafte.

- Putin je naravno napravio ratne zalihe ali svakako nedovoljno da se bori neograničeno - napisao je Zelenski.