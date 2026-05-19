Kineski predsednik Si Đinping rekao je američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom njihovog sastanka prošle nedelje da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da zažali zbog invazije na Ukrajinu, objavio je Fajnenšel tajms (FT).

Prema nekoliko izvora upoznatih sa američkom procenom prošlonedeljnog samita u Pekingu, kineski predsednik je dao komentare tokom širokih razgovora koji su obuhvatali i rat u Ukrajini, a Tramp je predložio da trojica lidera sarađuju protiv Međunarodnog krivičnog suda.

Si je, rekli su izvori, otišao dalje nego u prethodnim razgovorima kada je reč o Putinovoj odluci da pokrene invaziju na susednu zemlju 2022. godine.

Osoba upoznata sa Sijevim razgovorima sa bivšim predsednikom Džoom Bajdenom rekla je da su i ti razgovori bili "otvoreni i direktni", ali da kineski predsednik nije davao nikakve procene o Putinu ili ratu.

Sastanak u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD

Putin stiže u posetu Kini

Vest dolazi dok se Putin sprema da stigne u Kinu na samit sa Sijem, samo četiri dana nakon što je kineski lider ugostio američkog predsednika na tek njihovom drugom sastanku otkako se Tramp vratio u Belu kuću.

Putin je pokrenuo invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, samo tri nedelje nakon posete Kini tokom koje su on i Si proglasili "partnerstvo bez ograničenja".

Njegova dvodnevna poseta ove godine dolazi 25 godina nakon što je tadašnji kineski predsednik Đijang Cemin potpisao sporazum o prijateljstvu sa Putinom.

Kineska ambasada u Vašingtonu nije odgovorila na zahtev za komentar, a Bela kuća je odbila da komentariše navode. Trampova administracija je u nedelju objavila dokument o samitu u Pekingu, ali u njemu nisu pomenuti razgovori o Putinu ili ratu u Ukrajini.

Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu

Trampova administracija je ranije kritikovala Međunarodni krivični sud

Tokom sastanka sa Sijem, Tramp je takođe predložio da Sjedinjene Države, Kina i Rusija udruže snage u borbi protiv Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da su njihovi interesi usklađeni, rekli su isti izvori.

Bela kuća nije komentarisala tu izjavu o sudu. Ali, Trampova administracija je ranije oštro kritikovala Međunarodni krivični sud, optužujući ga za politizaciju, zloupotrebu moći, ignorisanje suvereniteta SAD i prekoračenje njegove nadležnosti. Neki zvaničnici su ga nazvali instrumentom takozvanog sudskog rata protiv Sjedinjenih Država.

Si je navodno pomenuo Putina u vreme kada se ruski rat protiv Ukrajine pretvorio u ćorsokak posle četiri godine, posebno zbog sve efikasnijih napada dronova na ruske snage i ciljeve od strane Ukrajine.

Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini

Bajdenova administracija kritikovala je Kinu zbog pomoći Rusiji

Administracija bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdenačesto je optuživala Kinu da snabdeva Rusiju robom dvostruke namene koja pomaže u održavanju rata protiv Ukrajine. Trampova administracija je takođe izrazila zabrinutost, ali ređe.

Ukrajina je u nedelju izvela napade dronova na ciljeve u blizini Moskve, što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opisao kao "potpuno opravdano", nakon što je Rusija prošle nedelje izvela žestok vazdušni napad na Kijev.