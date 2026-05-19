Rusija je počela danas trodnevne nuklearne vežbe koje će uključiti lansiarnje balističkih i krstarećih raketa, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Tokom vežbi koje uključuju 64.000 vojnika i 7.800 komada vojne opreme vežba se "pripremljenost i upotreba nuklearnih snaga u slučaju agresije".

U manevrima će učestvovati ruske raketne snage, Severna i Pacifička flota, avijacija dugog dometa i jedinice iz Lenjingradske i Centralne vojne oblasti, saopštilo je ministarstvo.

Ruska raketa na nuklearni pogon Burevestnik Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin Youtube

Više od 200 raketnih bacača, 140 letelica, 73 brodova i 13 podmornica uključujući osam strateških nuklearnih podmornica će biti uključene, prenela je agencija Rojters.

Tokom vežbi će se takođe obaviti obuka o upotrebi ruskog taktičkog nuklearnog oružja raspoređenog u Belorusiji, navelo je ministarstvo.

