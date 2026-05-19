IZ KONGA SE BOLEST PROŠIRILA NA DRUGU AFRIČKU DRŽAVU UGANDU

U Kongu je u novoj epidemiji ebole umrla najmanje 131 osoba i potvrđeno je više od 500 slučajeva zaraze, saopštilo je danas ministarstvo zdravlja te zemlje u novom bilansu.

Nove podatke je potvrdio ministar javnog zdravstva Samuel Rodžer Kamba i naveo da su podaci o umrlima "pretpostavke", te da je otvorena istraga kako bi se utvrdilo da li su posledica epidemije ili ne.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u nedelju proglasila međunarodnu vanrednu situaciju zbog epidemije ebole koja je izbila u Kongu, a kasnije se proširila i na susednu Ugandu.

Epidemija ebole u Kongu

Generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus rekao je danas da je "duboko zabrinut zbog obima i brzine širenja epidemije", kao i da će ta agencija Ujedinjenih nacija (UNhttps://kurir.rs/tag/190/un) danas sazvati svoj komitet za hitne slučajeve kako bi dala savete o preporukama za zaštitu.

Zdravstveni zvaničnici tvrde da je trenutna epidemija ebole, potvrđena u petak, prouzrokovana retkom varijantom virusa Bundibugjo, koji je do sada po izbijanju zaraze pronađen samo tri puta.