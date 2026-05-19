HOROR SKANDAL IZ MRTVAČNICE! Patolozi radili MONSTRUOZNU STVAR sa telima preminulih, vlada ove države se sada izvinjava porodicama žrtava
Tasmanijska vlada je izdala zvanično izvinjenje zbog višedecenijskog skandala u kojem su delovi tela sa obdukcija tajno skladišteni, a u nekim slučajevima i prikazivani, bez saglasnosti porodica.
Nepravilnosti su otkrivene prošle godine istragom koja je utvrdila da su između 1966. i 1991. godine patolozi možda "aktivno nabavili" 177 ljudskih uzoraka i predali ih univerzitetskom muzeju bez saglasnosti članova porodice ili mrtvozornika odgovornog za tela, izveštava BBC.
Državna ministarka zdravlja Bridžit Arčer izvinila se u utorak u parlamentu, pred nekoliko članova pogođenih porodica, zbog "dugotrajne patnje, besa, bola, tuge i traume".
- Iako je praksa napuštena pre 35 godina, duboke posledice po porodice i voljene preminulih osećaju se i danas. Važno je zapamtiti da to nisu bili samo delovi tela, uzorci ili ostaci. To su bili ljudi - rekla je Arčer.
Za Šeril Springfild, izvinjenje je dobrodošao, ali nedovoljan korak.
- To je korak u pravom smeru, ali neće popraviti sve - rekla je lokalnim medijima pre izvinjenja. Njen brat Dejvid Maher je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1976. godine sa 14 godina, a ona je rekla da je bila slomljena kada je saznala da su delovi njegovog tela predmet istrage. "Od trenutka kada su nam rekli, to je bila noćna mora". rekla je ona.
Džon Santi, koji je imao 13 godina 1976. godine kada je njegov stariji brat Toni, star 19 godina, poginuo u nesreći na motociklu, osetio je sličan osećaj neverice.
- Sahranili smo ga pre 50 godina, samo da bismo 50 godina kasnije saznali da su mu ti ljudi ukrali mozak - rekao je Santi za Australijan Asošijejted pres (AAP).
Istraga pokrenuta nakon sumnji iz 2016. godine
Zabrinutost zbog uzoraka izloženih u Muzeju R. A. Roda Univerziteta Tasmanije u Hobartu prvi put se pojavila 2016. godine, nakon sumnji da su tri uzorka kostiju dobijena bez saglasnosti porodica.
Ovo je podstaklo državnog mrtvozornika da naloži istragu muzejske kolekcije u aprilu 2023. godine, i nakon višemesečnog ispitivanja, nalazi su objavljeni u septembru te godine.
Mrtvozornik Sajmon Kuper je utvrdio da je "sada pokojni forenzički patolog dr Rojal Kamings bio osoba koja je muzeju obezbedila veliku većinu uzoraka sa obdukcije".
- Međutim, izgleda da su se i njegovi prethodnici i naslednici bavili ovom praksom - rekao je Kuper prošle godine.
- Takođe se čini da su patolozi možda aktivno dobijali uzorke sa obdukcija kako bi ih dostavili muzeju - dodaje on.
Autopsije koje naloži mrtvozornik obično se sprovode kao deo istrage o neočekivanim ili neobičnim smrtnim slučajevima, kao i smrtnim slučajevima u pritvoru.
Univerzitet izražava žaljenje
Ubrzo nakon izvinjenja vlade u utorak, prorektor Univerziteta Tasmanije za zdravstvo, prof. Grejem Zoski, priznao je ozbiljnost situacije.
- Iako priznajemo da izvinjenje ne može nadoknaditi bol i patnju koju su porodice osećale, izražavamo žaljenje - rekao je Zoski, dodajući da se univerzitetsko osoblje sastalo sa mnogim pogođenim članovima porodica.
Muzej patologije R. A. Roda osnovan je 1966. godine radi podrške nastave i istraživanja u medicinskim naukama. 177 predmetnih uzoraka, koji su uključivali uzorke organa i tkiva, uklonjeni su iz izložbe 2018. godine.
(Kurir.rs/BBC)