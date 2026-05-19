Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da je snaga Evropske unije u jedinstvu, da na globalnoj pozornici treba da nastupa samosvesnije i da mora da se uključi u pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

Merkel je na Digitalnoj konferenciji re:publica nemačke javne televizije WDR, rekla da evropske zemlje moraju da ulože veće diplomatske napore kako bi se okončao rat u Ukrajini.

Ona je podržala vojnu pomoć evropskih zemalja Ukrajini u ratu protiv Rusije, ali je ukazala da su i diplomatski napori samo "druga strana iste medalje" i da Evropa ima obavezu da bude posrednik.

"Potcenjivati (ruskog predsednika Vladimira) Putina bila bi greška. Ali je greška i ako potcenjujemo sami sebe", rekla je Merkel uveče 18. maja u Berlinu, prenwla je nemačka javna televizija.

Merkel, koja je dugi niz godina bila i na čelu nemačke vladajuće demohrišćanske CDU, rekla je da nije dovoljno da američki predsednik Donald Tramp u mirovnim pregovorima Moskve i Kijeva sebe predstavlja kao posrednika, i da u to mora da se uključi i Evropa.

Prema rečima Merkel, američka administracija pod predsednikom Donaldom Trampom u ovom trenutku sledi strategiju čiji je cilj da oslabi institucije Evropske unije, što ranije nije bio slučaj.

SAD su, ocenila je, dugo blagonaklono pratile osnivanje EU.

- U svetskoj politici se upravo svedoči da je na značaju dobilo pravo jačeg, i ko je moćan, tu moć i koristi. Tome nijedna evropska zemlja ne može sama da se suprotstavi i utoliko je zajedništvo u EU važnije - rekla je Merkel u razgovoru sa novinarima.

Upitana za činjenicu da je diskusijama o eventualnom evropskom posredniku za Ukrajinu nedavno spominjano i njeno ime, rekla je da odgovornost za takav posao ipak vidi na sadašnjim državnicima.

Podsećajući je da je u vreme ruske aneksije Krima 2014. godine lično razgovarala sa Putinom, rekla je da nikada nije ni pomišljala da u svoje ime šalje nekog posrednika.

Na pitanje o sopstvenoj budućnosti, Merkel je rekla da je i dalje "politički svesna građanka" i da se raduje kada je slušaju, ali je odlučno odbacila mogućnost preuzimanja funkcije predsednice Nemačke, o čemu mediji često špekulišu.

Ta dužnost, rekla je, zahteva nekog sa više snage. "Ja sam bila 16 godina kancelarka. Znate li šta to znači", rekla je Merkel.