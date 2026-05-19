Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Finski ronioci danas su izvukli tela dvojice Italijana koji su stradali duboko u podvodnoj pećini atola na Maldivima, izjavio je zvaničnik te zemlje.

Spasoioci na Maldivima juče su locirali tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilca za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Oni su nestali u četvrtak.

Telo petog Italijana, instruktora ronjenja nađeno je ranije ispred pećine.

Potraga za italijanskim roniocima nastavljena je juče posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Mohameda Mahdija tokom potrage u subotu.

Plan je da se još dva tela izvuku iz podvodne pećine sutra.

Vojni ronilac Mohamed Mahdi koji je poginuo tragajući za nestalim Italijanima Foto: Min. of Climate Change, Environment and Energy, MV

Portparol predsednika Maldiva objavio je danas da su dva tela izvučena.

Portparol vlade Maldiva Ahmed Šam ranije je rekao da će tri finska ronioca izvući tela koja se nalaze na dubini od oko 60 metara.

Limit za ronioce - amatere na Maldivima je dubina od 30 metra, dok se za dubine veće od 40 metara zahteva specijalizovana obuka i oprema.

Vlada Maldiva, ostrvske zemlje u Indijskom okeanu, juče je saopštila da su finski stručni ronioci uz podršku policije i vojske Maldiva locirali tela Italijana u najudaljenijem delu podvodne pećine.

1/5 Vidi galeriju Pet Italijana poginulih na Maldivima tokom ronjenja Foto: Društvene Mreže

- Kao što se ranije mislilo četiri tela nađena su unutar pećine, i ne samo unutar pećine već daleko u trećem segmentu pećine, koji je njen najveći deo - rekao je porptarol vlade i doda da su četiri tela uglavnom bila zajedno.

Pet Italijana istraživali su pećinu na dubini od oko 50 metara u atolu Vaavu u četvrtak, prema italijanskom ministarstvu spoljnih poslova.

Prvi istražni timovi već su ronili da identifikuju i obeleže ulaz u sistem pećina gde su Italijani nestali.

Četiri italijanska ronioca bili su deo tima Univerziteta u Đenovi - profesorka Monika Montefalkone, njena ćerka Đorđa Somakal, i istražitelji Muriel Odenino i Federiko Gualtieri. Peti, nađena ranije, bio je upravitelj broda i instruktor ronjenja Đanluka Bendeti.