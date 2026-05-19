Džemil Salman (39) nestao je tokom ronjenja i sakupljanja dagnji kod Kuručešmea na Bosforu u Turskoj.



Nakon prijave njegove porodice, na lice mesta hitno su upućene ekipe Obalske straže, a potraga za njim i dalje traje.

Incident se dogodio oko 2:00 časa ujutru uz obalu Kuručešmea u Bešiktašu.

Prema izveštajima, Džemil Salman i njegov nećak Agit Atač ronili su u Bosforu koristeći ronilačke boce kako bi sakupljali dagnje.

Nakon nekog vremena, Agit je izronio na površinu, ali njegov ujak je ostao pod vodom. Kada su shvatili da Salman ne izlazi, rođaci su odmah alarmirali policiju, vatrogasce i Obalsku stražu.

Odmah po dojavi, spasilački timovi Obalske straže i ronilačke jedinice vatrogasne službe pokrenuli su opsežnu potragu u Istanbulskom moreuzu. Tokom jutra, akciji su se pridružili i timovi AFAD-a (Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama), koji teren pretražuju i pomoću dronova.

Jedan od rođaka, koji je došao u park Kuručešme kako bi pratio tok potrage, izjavio je za medije: "Otišao je da roni oko dva sata ujutru i od tada nemamo nikakvih vesti o njemu.

Nestao je pre više od 10 sati. Sakupljali su dagnje ili puževe. Ronila su njih dvojica – moj ujak i njegov sin. Nažalost, moj ujak Džemil Salman je nestao".

Tragedija na Maldivima

Ova nesreća veoma podseća na tragediju koja se desila u petak, 15. maja na Maldivima, kada je pet Italijana zaronilo u podvodne pećine.

Kada se grupa nije vratila na površinu, pokrenuta je opsežna potraga koja je ubrzo poprimila još tragičniji obrt – tokom akcije spasavanja život je izgubio i mladi vojni ronilac spasilac Mohamed Mahdi.

Tela nastradalih Italijana su iz najdubljih i najnepristupačnijih delova pećinskog sistema na kraju izvukli finski ronioci, a ova nesreća je pokrenula globalnu raspravu o opasnostima ronjenja u ekstremnim dubinama i mračnim podvodnim lavirintima.