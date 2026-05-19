U SAMOPOSLUZI MU PRIHVATILI REKLAMACIJU

Jedan Australijanac je objavio da je našao živu žabu u zatvorenoj kesi zelene salate koju je kupio u samoposluzi.

Ris Smoker je u subotu, u gradiću Esperansu u državi Zapadna Australija, u samousluzi kupio namirnice da bi za goste pripremio biftek s roštilja i u zatvorenoj plastičnoj kesi salate ugledao je malu žabu.

Pomislio je da je to šala nekog od gostiju, ali su oni iznenađeni i uz smeh uspeli da ga uvere da nisu oni žabu stavili u kesu, ispričao je za Australijsku radiodifuznu korporaciju ABC.

Žabu su nazvali "Greg" i pustili je u jezerce blizu kuće.

Smoker je zelenu salatu sa žabom kupio u samoposluzi "Vulvorts" u Esperansu, a kompanija je prihvatila reklamaciju, izvinila se i dala mu drugu kesu zelene salate.

Žaba u kesi zelene salate kupljene u samoposluzi u Australiji Foto: Printscreen/Youtube/ABC News

Vulvorts kaže da je to jedinstven slučaj i da kod dobavljača istražuje kako se to desilo.

Međutim, upravo na polici samoposluge "Vulvorts" u Sidneju jedan kupac je pre pet godina našao neotrovnog "dijamantskog pitona" dugačkog tri metra.

U supermarketu ALDI u Sidneju 2021. godine kupac je otrovnu "bledoglavu zmiju" našao takođe u kesi sa zelenom salatom.