Predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša predložen je danas za mandatara za sastav nove slovenačke vlade, uz podršku 48 poslanika.

Kandidaturu Janše pored poslanika SDS podržali su i poslanici Nove Slovenije (NSi), Slovenske ljudske stranke (SLS), Fokusa, Demokrata Anžea Logara, kao i članovi pokreta Resnica (Istina) na čijem čelu je Zoran Stevanović, predsednik slovenačkog parlamenta koji je srpskog porekla.

Stevanovićeva stranka će formalno ostati u opoziciji.

Slovenačka novinska agencija (STA) objavila je da je za izbor mandatara potrebno 46 glasova poslanika, a glasanje bi moglo da se održi najranije u petak, dok bi izbor vlade usledio početkom juna.

Janša, koji je rođen 17. septembra 1958. godine, tako će najverovatnije postati predsednik nove slovenačke vlade i to po četvrti put.

Vladu je prvi put vodio d 2004. do 2008, a zatim još dva puta u periodu od 10. februara 2012. do 20. marta 2013. godine i od 2020. do 2022. godine.

Za poslanika je izabran na prvim višestranačkim izborima u aprilu 1990. godine na listi Slovenskog demokratskog saveza (SDZ) i od tada je na svim narednim izborima biran u Državni zbor (parlament).

SDS-u se pridružio 1992. godine, a za predsednika je izabran u maju 1993. godine.

Janša je u bogatoj političkoj karijeri bio prvi slovenački ministar odbrane sve do 1994. godine, kada je smenjen sa položaja usled afere "Depala vas".

Prva Janšina vlada obeležena je optužbama za političko postavljanje kadrova i ograničavanje medijskih sloboda, kao i konfliktima sa nevladinim organizacijama.

Pred kraj mandata, 2008. godine, politički prostor u Sloveniji obeležila je afera "Patria", vezana za spornu kupovinu finskih tenkova, zbog čega je Janša kasnije završio u zatvoru.

Ustavni sud je poništio presudu, a slučaj je na kraju zastareo.

Drugu vladu Janša je sastavio 2012. godine, nakon što to nije uspeo pobednik izbora tadašnji predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković.

Janšina vlada je godinu dana kasnije pala pošto joj je u parlamentu izglasano nepoverenje.

SDS je pobedio na izborima 2018. godine, ali je tada vladu sastavio predsednik drugoplasirane stranke LMŠ (Marjan Šarec), da bi po njegovom odlasku 2020. godine Janša uspeo da formira svoju treću vladu, koja se suočila sa pandemijom korona virusa.

Očekuje se da će nova slovenačka vlada imati 14 ministarstava, a najvažniji resorsi poput finansija, spoljnih i unutrašnjih poslova, pripašće SDS-u.

SDS je na izborima održanim 22. marta osvojio 28 mandata, jedan manje od levo-liberalnog Pokreta Sloboda, koji je vodio slovenačku vladu u prethodne četiri godine.

Koalicija Nove Slovenije, SLS-a i Fokusa osvojila je devet mandata, Demokrate šest, a Pokret Resnica pet mandata.