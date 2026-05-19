Slušaj vest

Policija intenzivno traga za majkom i ćerkom koje se sumnjiče da su, tokom žestokog sukoba u ženskom toaletu na hipodromu u Čeltnamu u Engleskoj, jednoj devojci iščupale pramen kose.

Njih dve su navodno napale dvadesetogodišnju devojku u četvrtak, 12. marta, tokom održavanja čuvenog festivala konjičkih trka.

Policijski apel je usledio nakon što je list "The Sun" objavio snimak incidenta, samo dan nakon što se tuča dogodila.

Snimak zabeležio trenutke nasilja

Jednominutni snimak prikazuje haotične scene iz toaleta koji se nalazi iza poznate bine "Ginis Vilidž". Na snimku se jasno vidi žena koja pesnicama besomučno udara žrtvu u glavu, dok je istovremeno vređa na račun njene riđe kose, dok šokirani posmatrači u pozadini uzvikuju: "O, moj Bože!"

Iz policije navode da je žrtva primila više udaraca u glavu i da joj je tom prilikom iščupan pramen kose. Incident se dogodio oko 13:10 časova u objektu na Ivšam Roudu.

Neposredno nakon tuče, obezbeđenje je obe žene izvelo sa hipodroma.

Iako su istražitelji sproveli niz dokaznih radnji, identitet napadačica još uvek nije utvrđen, zbog čega je policija zatražila pomoć javnosti. Pozivaju se svi očici, kao i građani koji prepoznaju žene sa snimka, da se jave nadležnim organima.