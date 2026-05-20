Izraelska mornarica presrela je još jedan brod "Globalne Sumudske flotile" koja prevozi humanitarnu pomoć u pojas Gaze, na oko 150 kilometara od obale Gaze.

Na snimku sa veb-sajta flotile se vide izraelski vojnici koji se približavaju brodu "Andros", i posada broda sa podignutim rukama, u znak predaje.

Nakon toga snimak je prekinut, uz natpis da je brod "Andros" presretnut.

Nekoliko brodova iz humanitarne flotile još uvek je blizu obale Gaze.

Izraelska mornarica juče je takođe presrela brodove iz ove humanitarne flota u blizini Kipra.

Globalna Sumudksa flotila pokušava da probije pomorsku blokadu Gaze koju je uspostavila izraelska vojska, i da palestincima dostavi humanitarnu pomoć.

Desetine brodova su prošle nedelje isplovile iz luke Marmaris u Turskoj, što su organizatori flotile opisali kao poslednju etapu njihovog planiranog putovanja ka obalama Gaze.