Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da žali što su poslednjih godina ekološka pitanja postala "laka meta za ekstremiste", kao i da Francuska mora da nastavi smanjenje upotrebe fosilnih goriva.

"Primetio sam poslednjih godina da je ekologija postala laka meta, posebno za ekstremiste, i da je na neki način poprište delovanja populizma", rekao je Makron na početku sastanka Saveta za ekološko planiranje u Parizu, prenosi Figaro.

On je pozvao na "kontinuirani napredak po veoma konkretnim pitanjima", od ubrzanja elektrifikacije do promocije ekonomije reciklaže i ponovne upotrebe.

"Jasno sam primetio poslednjih godina da su ekološka pitanja postala laka meta, posebno za ekstremiste, i da su ona, na neki način, pozornica za populističke operacije. Sve opcije i akcije koje smo preduzeli zasnovane su na nauci. Moramo to da nastavimo. Svuda, nauka mora da vodi naše izbore", kazao je Makron.

Makron je naveo da se tempo smanjenja emisije ugljen dioksida usporio 2024. i 2025. godine, i da je Francuskoj "potreban poziv na buđenje, jer stare navike ponovo preuzimaju kontrolu".

Prema njegovim rečima, to zahteva smanjenje udela fosilnih goriva u Francuskoj sa 60 odsto, na manje od 40 odsto do 2030. godine.

"Ovo bi uštedelo između 20 i 40 milijardi evra godišnje na trgovinskom bilansu. To predstavlja jedan do dva procentna poena BDP-a, tako da ne govorimo o nečemu beznačajnom, i to je sasvim dostižno", naglasio je Makron.